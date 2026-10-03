Mulher e filho morrem em acidente envolvendo quatro veículos em Itaúna
Colisão aconteceu na tarde deste sábado (3/10) na MG-050; outras quatro pessoas ficaram feridas por causa do acidente
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Uma mulher e seu filho, de 2 anos, morreram em um acidente grave envolvendo quatro veículos na MG-050, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas, na tarde deste sábado (3/10). Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) e pelo Samu.
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Segundo o CBMMG, acionado depois das 14h, dois carros pegaram fogo. Um casal que estava em um deles e a condutora, que dirigia o outro, conseguiram sair dos veículos com ferimentos leves.
O carro que levava as vítimas que morreriam no acidente era conduzido por um homem, marido da passageira e pai da criança. Ele ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital.
Em um quarto veículo envolvido, uma caminhonete, não houve feridos.
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Depois do atendimento às vítimas e do combate ao incêndio, as Polícias Militar e Civil ficaram responsáveis pela tomada das devidas providências.