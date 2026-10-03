Mulher e filho morrem em acidente envolvendo quatro veículos em Itaúna

Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino

Uma mulher e seu filho, de 2 anos, morreram em um acidente grave envolvendo quatro veículos na MG-050, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas, na tarde deste sábado (3/10). Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) e pelo Samu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o CBMMG, acionado depois das 14h, dois carros pegaram fogo. Um casal que estava em um deles e a condutora, que dirigia o outro, conseguiram sair dos veículos com ferimentos leves.

O carro que levava as vítimas que morreriam no acidente era conduzido por um homem, marido da passageira e pai da criança. Ele ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital.

Em um quarto veículo envolvido, uma caminhonete, não houve feridos.

Quatro veículos foram envolvidos na colisão Corpo de Bombeiros MG/Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois do atendimento às vítimas e do combate ao incêndio, as Polícias Militar e Civil ficaram responsáveis pela tomada das devidas providências.

