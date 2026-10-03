BH: motociclista sem habilitação morre em acidente na BR-381
De acordo com a Polícia Militar, o condutor é venezuelano e não tinha carteira de habilitação
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Um motociclista morreu ao bater na mureta de proteção da BR-381, altura do km 450, no Bairro Nazaré, Região Nordeste Belo Horizonte, na manhã deste sábado (03/10).
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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o condutor é venezuelano e não tinha carteira de habilitação. Ele teria perdido o controle e se chocado contra a mureta de proteção da via próximo à empresa Tubonal.
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Com a força do impacto, o garupa ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo SAMU.
Também nesta manhã um acidente entre dois carros foi registrado pela BHTrans no Anel Rodoviário na altura da Praça São Vicente, sentido Vitória. O reboque foi acionado para a remoção dos veículos. A pista chegou a ser interditada e foi liberada por volta das 8h55.
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*Matéria em atualização