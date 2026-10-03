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TRÂNSITO

BH: motociclista sem habilitação morre em acidente na BR-381

De acordo com a Polícia Militar, o condutor é venezuelano e não tinha carteira de habilitação

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
03/10/2026 13:41 - atualizado em 03/10/2026 13:56

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BR-381 próximo à empresa Tubonal, no bairro Nazaré, em BH
BR-381 próximo à empresa Tubonal, no Bairro Nazaré, em BH crédito: Reprodução/Google

Um motociclista morreu ao bater na mureta de proteção da BR-381, altura do km 450, no Bairro Nazaré, Região Nordeste Belo Horizonte, na manhã deste sábado (03/10). 

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o condutor é venezuelano e não tinha carteira de habilitação. Ele teria perdido o controle e se chocado contra a mureta de proteção da via próximo à empresa Tubonal. 

Com a força do impacto, o garupa ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo SAMU. 

Também nesta manhã um acidente entre dois carros foi registrado pela BHTrans no Anel Rodoviário na altura da Praça São Vicente, sentido Vitória. O reboque foi acionado para a remoção dos veículos. A pista chegou a ser interditada e foi liberada por volta das 8h55.  

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*Matéria em atualização

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