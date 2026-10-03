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EM DIA COM A SAÚDE

BH terá mutirão com 1,6 mil exames de ultrassom mamário e endovaginal

Atendimentos serão realizados na próxima semana (5 a 9 de outubro), em uma carreta instalada no Plug Minas, no Horto Florestal. Pacientes serão convocadas conforme prioridade clínica

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Repórter
03/10/2026 14:51

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Oferta de exames é destinada a pacientes que já estão cadastradas na fila de espera da rede de saúde
Oferta de exames é destinada a pacientes que já estão cadastradas na fila de espera da rede de saúde crédito: PBH/Divulgação

A Prefeitura de Belo Horizonte promove, entre a próxima segunda-feira (5/10) e sexta-feira (9/10), um mutirão para ampliar e agilizar o acesso a exames de ultrassom mamário e endovaginal. Ao todo, serão disponibilizados 1.660 procedimentos para pacientes que aguardam atendimento na rede pública de saúde.

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A ação acontece no espaço Plug Minas, na Rua Santo Agostinho, 1.441, no Horto Florestal, em uma carreta estacionada no local. Do total de exames, mil serão de ultrassom endovaginal e 660 de ultrassom mamário. 

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A iniciativa tem como objetivos descentralizar o acesso aos procedimentos, acelerar diagnósticos considerados essenciais e reduzir o tempo de espera por atendimento na rede municipal. O mutirão é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas Gerais. 

Os exames, no entanto, não estarão disponíveis para atendimento por livre demanda. A oferta é destinada a pacientes que já estão cadastradas na fila de espera da rede de saúde. A convocação seguirá critérios de prioridade clínica, e os encaminhamentos e agendamentos serão feitos diretamente pelos centros de saúde.

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Segundo o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, a ampliação da oferta por meio de parcerias busca tornar o diagnóstico mais rápido e o atendimento mais humanizado. “A Prefeitura tem investido em parcerias para ampliar e garantir o diagnóstico rápido e humanizado para a população. Com a oferta desses exames, nosso objetivo principal é descentralizar o acesso, acelerar o cuidado com a saúde da mulher e reduzir significativamente o tempo de espera”, destaca.

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