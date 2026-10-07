Vídeo: veja imagens da carreta envolvida no acidente da BR-040 em Nova Lima

Em vídeo gravado no local do engavetamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (7/10), no KM 548 da BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, é possível observar o estado em que ficou a carreta envolvida no acidente que bloqueou a pista sentido Belo Horizonte e mobilizou diversas equipes de resgate. As imagens revelam a frente do veículo em destroços.

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Conforme apurado com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e com a concessionária EPR Via Mineira, o acidente envolveu pelo menos seis caminhões e mais de 14 veículos de passeio. A colisão em cadeia teria começado após a carreta perder o controle na descida e ficar desgovernada no trecho.

Veículos destruídos e resgate

De acordo com imagens captadas por testemunhas e pelas equipes do CBMMG, diversos carros de passeio foram destruídos entre os veículos de grande porte, com latarias retorcidas e peças espalhadas pela via.

Além da retirada das vítimas, os bombeiros atuaram na contenção do risco de explosão e derramamento de combustível e óleo na pista.

Ao todo, oito pessoas receberam atendimento emergencial no local. Duas vítimas sofreram lesões leves e foram liberadas após os primeiros socorros. Outras seis pessoas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, sendo três em estado grave e três com ferimentos moderados.

Trânsito e pista bloqueada

Os caminhões atingidos ocuparam todas as faixas no sentido capital, impedindo a passagem de motoristas.

Até a publicação desta matéria, a via no sentido Belo Horizonte chegou a registrar 8 km de congestionamento e interdição total das faixas durante o auge do atendimento. No sentido Juiz de Fora, registrou cerca de 3 km de lentidão devido ao bloqueio da faixa 1 para resgate e ambulâncias.

Como rota alternativa, os motoristas foram orientados a utilizar o desvio na altura do km 549,6 em direção ao distrito de Macacos. (Com informações de Camila Lyrio e Rafael Silva)

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro