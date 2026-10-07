BR-040: 8 vítimas são resgatadas em engavetamento: 3 em estado grave

Pelo menos três pessoas foram resgatadas em estado grave, vítimas de um engavetamento na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7/10). O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros na altura do km 548 da rodovia, na pista sentido Belo Horizonte.

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O tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, confirmou que a equipe trabalha nos primeiros socorros das vítimas e triagem, avaliando o grau da lesão de cada vítima. Das oito vítimas atendidas até o momento, duas foram liberadas do local após os atendimento e seis, sendo três em estado grave e três em estado moderado, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.

No início desta tarde, a equipe da CBMMG segue atuando nos riscos resultantes do acidente, como o vazamento de óleo e combustível, mobilização dos veículos pesados e agilização da liberação da via para recuperar a normalidade do trânsito.

Acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta para a ocorrência. Ao chegar no local, os militares confirmaram que o acidente envolvia 22 carros e seis caminhões de grande porte. O acidente iniciou com uma carreta que ficou desgovernada. Como mostram os vídeos, os carros ficaram destruídos e os caminhões ocupando toda a via.

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*Estagiária sob supervisão