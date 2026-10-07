BR-040: "Caminhão veio lambendo todo mundo", diz motorista atingido

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O empresário Geraldo Oliveira, de 56 anos, foi uma das vítimas do engavetamento entre carros e caminhões na altura do km 548, na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira (7/10).

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Morador de Congonhas, na Região Central de Minas, Oliveira contou que estava vindo, acompanhado da esposa, para a capital, para uma consulta médica. “Vi que o trânsito estava todo parado e diminui a velocidade. Quando olhei pelo retrovisor, vi um caminhão desgovernado. Só deu tempo de dizer para ela (a esposa): ‘Segura, que vai bater’”, relembra.

“O caminhão veio lambendo todo mundo que estava pela frente, ocasionando esse acidente horroroso. Infelizmente, estamos envolvidos”, completou.

A lateral do carro do empresário foi atingida por um dos veículos de carga envolvidos no acidente. Ele descreve que o impacto da batida fez com que o carro fosse jogado para a lateral da pista e acabasse batendo com um outro caminhão que estava à frente.

Oliveira diz que não ficou ferido, mas a esposa dele foi encaminhada para o Hospital João XXIII, com suspeita de fratura na costela.

“O mal que nós tivemos foi material. Isso a gente recupera”, concluiu.

Grave acidente

O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros, na pista sentido Belo Horizonte.

O tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, confirmou que a equipe trabalha nos primeiros socorros das vítimas e triagem, avaliando o grau da lesão de cada vítima. Das oito vítimas atendidas até o momento, duas foram liberadas do local após os atendimento e seis, sendo três em estado grave e três em estado moderado, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.





Nota da EPR Via Mineira





A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, foi acionada às 9h15 desta quarta. As equipes operacionais da concessionária estão mobilizadas no atendimento, com foco na segurança dos usuários, no atendimento às pessoas envolvidas e na liberação do trecho.

A empresa atua no local com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos leves e pesados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há interdição no sentido Juiz de Fora.

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A EPR informa que o local está devidamente sinalizado e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.