Obras alteram trânsito e ônibus na Estação Metrô Eldorado no feriado
Intervenção da Copasa fecha trecho de via no fim de semana. Confira as mudanças nos pontos de ônibus e os novos desvios para planejar o trajeto
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A Rua dos Bonifácios terá fechamento total em trecho localizado em frente à Estação Metrô Eldorado a partir das 8h do próximo sábado (10/10). O bloqueio viário ocorre para a realização de obras de remanejamento na rede de esgoto que passa pela via, executadas pela Copasa.
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A previsão é que os serviços na via se encerrem até as 17h da segunda-feira (12/10), feriado nacional em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida.
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Alterações nos pontos de ônibus
A intervenção altera o atendimento aos passageiros do transporte coletivo. Os pontos de ônibus situados dentro da Estação Metrô Eldorado serão desativados durante o período das obras.
Um ponto provisório funcionará no canteiro central da praça Milton de Freitas Carvalho, em local próximo à marginal da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte.
Para acessar o Metrô, usuários do transporte público municipal e metropolitano que desembarcarem na praça Milton de Freitas Carvalho deverão utilizar as faixas de pedestres.
Novo trajeto e desvio no trânsito
Os ônibus que seguem em direção à Cidade Industrial terão que pegar a alça de acesso do viaduto da avenida Teleférico e depois fazer o retorno no sentido da avenida Babita Camargos.
O desvio oficial para os ônibus obedecerá ao seguinte trajeto:
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itinerário regular;
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praça Milton de Freitas Carvalho;
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marginal da Via Expressa de Contagem;
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alça de acesso ao Viaduto Teleférico;
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viaduto Teleférico;
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retorno no sentido da avenida Babita Camargos;
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avenida Babita Camargos;
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itinerário regular.
Orientações aos passageiros
Usuários do metrô e das linhas de ônibus municipais e metropolitanas deverão ficar atentos à sinalização instalada para evitar contratempos e acidentes.
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A Transcon estará presente no local orientando os usuários e prestando suporte para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.