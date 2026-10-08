Obras alteram trânsito e ônibus na Estação Metrô Eldorado no feriado

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A Rua dos Bonifácios terá fechamento total em trecho localizado em frente à Estação Metrô Eldorado a partir das 8h do próximo sábado (10/10). O bloqueio viário ocorre para a realização de obras de remanejamento na rede de esgoto que passa pela via, executadas pela Copasa.

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A previsão é que os serviços na via se encerrem até as 17h da segunda-feira (12/10), feriado nacional em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

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Alterações nos pontos de ônibus

A intervenção altera o atendimento aos passageiros do transporte coletivo. Os pontos de ônibus situados dentro da Estação Metrô Eldorado serão desativados durante o período das obras.

Um ponto provisório funcionará no canteiro central da praça Milton de Freitas Carvalho, em local próximo à marginal da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte.

Pontos de ônibus dentro da Estação Eldorado serão desativados durante a obra da Copasa Divulgação/Prefeitura de Contagem

Para acessar o Metrô, usuários do transporte público municipal e metropolitano que desembarcarem na praça Milton de Freitas Carvalho deverão utilizar as faixas de pedestres.

Novo trajeto e desvio no trânsito

Os ônibus que seguem em direção à Cidade Industrial terão que pegar a alça de acesso do viaduto da avenida Teleférico e depois fazer o retorno no sentido da avenida Babita Camargos.

O desvio oficial para os ônibus obedecerá ao seguinte trajeto:

itinerário regular;

praça Milton de Freitas Carvalho;

marginal da Via Expressa de Contagem;

alça de acesso ao Viaduto Teleférico;

viaduto Teleférico;

retorno no sentido da avenida Babita Camargos;

avenida Babita Camargos;

itinerário regular.

Orientações aos passageiros

Usuários do metrô e das linhas de ônibus municipais e metropolitanas deverão ficar atentos à sinalização instalada para evitar contratempos e acidentes.

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A Transcon estará presente no local orientando os usuários e prestando suporte para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.