Incidente técnico paralisa circulação de parte do metrô
Previsão é de que a situação seja normalizada ainda na tarde desta sexta-feira (3/7)
compartilheSIGA
*Arthur Colpa
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O trecho entre as estações Eldorado e Novo Eldorado do metrô de Belo Horizonte foi temporariamente paralisado no fim da manhã desta sexta-feira (3/7).
Segundo a assessoria do Metrô BH, um imprevisto técnico na linha do metrô, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte obrigou os passageiros a desembarcarem na estação Eldorado.
Leia Mais
Equipes técnicas trabalham para regularizar o trecho interrompido. A previsão é de que a operação volte a funcionar normalmente antes do horário de pico da tarde desta sexta-feira (3/7).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima