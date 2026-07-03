Incidente técnico paralisa circulação de parte do metrô

*Arthur Colpa

O trecho entre as estações Eldorado e Novo Eldorado do metrô de Belo Horizonte foi temporariamente paralisado no fim da manhã desta sexta-feira (3/7).

Segundo a assessoria do Metrô BH, um imprevisto técnico na linha do metrô, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte obrigou os passageiros a desembarcarem na estação Eldorado.

Equipes técnicas trabalham para regularizar o trecho interrompido. A previsão é de que a operação volte a funcionar normalmente antes do horário de pico da tarde desta sexta-feira (3/7).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima