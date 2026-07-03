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METRÔ PARADO

Incidente técnico paralisa circulação de parte do metrô

Previsão é de que a situação seja normalizada ainda na tarde desta sexta-feira (3/7)

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Repórter
03/07/2026 14:13 - atualizado em 03/07/2026 14:29

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Imagens do novo metrô
Equipes técnicas do Metrô BH trabalham para regularizar o trecho interrompido crédito: Leandro Couri/Em/D.A Press

*Arthur Colpa 

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O trecho entre as estações Eldorado e Novo Eldorado do metrô de Belo Horizonte foi temporariamente paralisado no fim da manhã desta sexta-feira (3/7).

Segundo a assessoria do Metrô BH, um imprevisto técnico na linha do metrô, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte obrigou os passageiros a desembarcarem na estação Eldorado.

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Equipes técnicas trabalham para regularizar o trecho interrompido. A previsão é de que a operação volte a funcionar normalmente antes do horário de pico da tarde desta sexta-feira (3/7).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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