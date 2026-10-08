PRF reforça fiscalização em rodovias de Minas durante feriado prolongado

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais de Minas Gerais durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. As ações ocorrem entre os dias 9 e 12 de outubro, período em que o fluxo rodoviário aumenta devido ao deslocamento para viagens de lazer.

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O trabalho concentrará esforços nos trechos com maior incidência de acidentes para reduzir a violência no trânsito. A fiscalização priorizará o combate a infrações perigosas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, consumo de álcool ao volante, uso de celular durante a condução e ausência de cinto de segurança ou cadeirinha.

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Paralelamente às ações educativas para motoristas e passageiros, equipes atuarão no combate ao crime. O reforço policial buscará deter criminosos, apreender drogas, retirar armas ilegais e mercadorias ilícitas de circulação, além de recuperar veículos com queixa de furto ou roubo.

Restrições de tráfego para caminhões

Em trechos de pista simples, o tráfego de determinados veículos de carga sofrerá restrições para garantir fluidez e segurança. A proibição atinge veículos ou combinações, com ou sem autorização especial de trânsito, que excedam os seguintes parâmetros: largura de 2,6 metros, altura de 4,4 metros, comprimento de 19,8 metros ou 58,5 toneladas de PBTC.

9/10 (sexta-feira): das 16h às 22h

10/10 (sábado): das 06h às 12h

12/10 (segunda-feira): das 16h às 22h

Condutores que descumprirem a determinação receberão multa de R$ 130,16 por infração média, quatro pontos na CNH e terão o veículo retido. Informações atualizadas sobre interdições nas rodovias podem ser consultadas no Twitter oficial @prf_mg.

Orientações para uma viagem segura

A PRF recomenda o planejamento antecipado do trajeto, a revisão veicular e a conferência dos equipamentos obrigatórios e documentação. Todos os ocupantes do automóvel precisam portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes.

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros. Crianças menores de 7 anos e meio devem utilizar equipamento compatível, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Em caso de autuação, o condutor será penalizado e o automóvel ficará retido até a regularização.

Nas rodovias, motoristas devem respeitar os limites de velocidade, manter faróis acesos mesmo de dia e guardar distância segura do veículo à frente. Ultrapassagens exigem antecedência na sinalização e execução apenas pela esquerda em locais permitidos.

Em trechos urbanos cortados por rodovias, condutores devem redobrar a atenção aos pedestres no acostamento. A PRF também orienta transportar água, frutas e alimentos não perecíveis no interior do carro para imprevistos como congestionamentos.

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Sob chuva, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade, aumente a distância do automóvel à frente e evite parar no acostamento. Motociclistas devem sempre usar capacete, manter o farol ligado, checar retrovisores, evitar pontos cegos e não trafegar muito perto de caminhões, evitando a desestabilização pelo deslocamento de ar.