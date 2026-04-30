Feriado: veículos pesados são restringidos em rodovias mineiras

Motoristas que pretendem viajar pelas rodovias de Minas Gerais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador devem ficar atentos às mudanças no tráfego. A partir desta quinta-feira (30/4), veículos de grande porte e cargas excedentes terão a circulação restrita em horários específicos, conforme determinação do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

A medida, que se estende até domingo (3/5), ocorre em meio ao aumento esperado no fluxo de veículos e integra um conjunto de ações de segurança viária que também conta com reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A restrição imposta pelo DER-MG tem como objetivo principal reduzir o risco de acidentes e garantir maior fluidez nas rodovias estaduais durante o período de maior movimentação. A norma se aplica a veículos ou combinações que excedam os limites definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), como largura superior a 2,60 metros, altura acima de 4,40 metros, comprimento maior que 19,80 metros ou peso bruto total combinado acima de 58,5 toneladas.

Os horários de proibição foram definidos com base nos períodos de maior circulação nas estradas.

Saiba os horários das proibições

Quinta-feira (30/4): das 16h às 22h

Sexta-feira (1/5): das 6h às 12h

Domingo (3/5): das 16h às 22h

Obs. No sábado não haverá proibições

A medida abrange diversos tipos de veículos de carga, como bitrens, rodotrens e cegonheiras, mesmo aqueles que possuem Autorizações Especiais de Trânsito (AET) ou Autorizações Específicas (AE). O descumprimento das regras é considerado infração de trânsito, sujeita a multa e retenção do veículo até o fim do horário de restrição.

A proibição vale para todas as rodovias estaduais de pista simples sob responsabilidade do DER-MG e também para trechos específicos de vias duplicadas, como a MG-010 (entre Venda Nova e o acesso ao aeroporto de Confins), a MGC-135 (entre Montes Claros, Bocaiuva e Corinto) e a MG-050 (entre o entroncamento com a BR-262 e a MG-164).

Durante o período, não haverá escolta oficial para veículos superdimensionados, já que as equipes estarão concentradas em ações de segurança viária.



Fiscalização reforçada nas rodovias federais

Paralelamente, a PRF iniciou a operação "Dia do Trabalho 2026", com atuação entre os dias 30 de abril e 3 de maio nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A expectativa é de aumento significativo no fluxo de veículos, especialmente devido a viagens de lazer.



A corporação informou que irá intensificar a fiscalização em trechos com maior índice de acidentes, priorizando o combate a infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante e direção sob efeito de álcool. Também haverá ações educativas para conscientizar motoristas e passageiros sobre práticas seguras no trânsito.



Assim como nas rodovias estaduais, haverá restrição para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples, nos mesmos dias e horários definidos pelo DER-MG. O descumprimento pode resultar em multa, pontos na carteira e retenção do veículo.



Operação especial na BR-040



Na BR-040, principal ligação entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), a concessionária Via Cristais também iniciou uma operação especial para o feriado.

As ações incluem reforço no monitoramento por câmeras, posicionamento estratégico de viaturas e atendimento 24 horas para ocorrências médicas e mecânicas. Equipes estarão distribuídas ao longo da rodovia para garantir maior agilidade no suporte aos usuários.



Além disso, a concessionária destaca a importância do planejamento por parte dos motoristas, com revisão prévia dos veículos, respeito às leis de trânsito e atenção redobrada às condições da via.

As autoridades recomendam que os condutores programem suas viagens com antecedência e evitem os horários de pico. Medidas simples, como manter distância segura, usar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade, são fundamentais para reduzir riscos.



Também é indicado verificar as condições do veículo antes de viajar, portar a documentação obrigatória e evitar dirigir sob efeito de álcool ou com sono. Em caso de emergência nas rodovias federais, o telefone 191 da PRF está disponível para atendimento.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck