Como dirigir com segurança em rodovias? 7 dicas essenciais para sua viagem

Viajar de carro por rodovias movimentadas exige mais do que apenas atenção ao volante. Com o fluxo intenso de veículos os riscos aumentam, por isso, planejar a viagem e adotar uma condução defensiva são as melhores estratégias para evitar acidentes e garantir que todos cheguem em segurança ao destino.

Pequenos cuidados antes de pegar a estrada fazem toda a diferença. Uma revisão básica no veículo pode prevenir falhas mecânicas que causam grande parte das ocorrências. Da mesma forma, o comportamento do motorista no trânsito determina o nível de segurança para si mesmo e para os outros.

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Para ajudar os motoristas a se prepararem, reunimos orientações que aumentam a segurança em rodovias do país. São práticas simples, mas que reduzem significativamente as chances de imprevistos e acidentes.

Cuidados essenciais para uma viagem segura

Faça a revisão completa do veículo: antes de sair, verifique os freios, o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas. Calibre todos os pneus, incluindo o estepe, e confira os níveis de óleo, água do radiador e fluido de freio. Testar faróis, lanternas e setas também é fundamental. Planeje o trajeto com antecedência: pesquise as condições da rodovia que você vai usar, verificando se há trechos em obras ou com interdições. Defina paradas estratégicas para descanso, alimentação e abastecimento, evitando dirigir por mais de quatro horas seguidas. Mantenha distância segura do veículo da frente: uma regra prática é a dos dois segundos. Mantenha a distância de dois segundos do carro a sua frente, e em caso de chuva, o ideal é dobrar esse tempo. Sinalize todas as suas intenções: o uso da seta é obrigatório e essencial para a comunicação no trânsito. Avise com antecedência sempre que for mudar de faixa, fazer uma ultrapassagem, entrar ou sair de uma via pois isso permite que os outros motoristas se preparem para a sua manobra. Realize ultrapassagens apenas com certeza: só ultrapasse em locais permitidos e com boa visibilidade. Certifique-se de que há espaço suficiente para realizar a manobra e retornar à sua faixa sem colocar ninguém em risco. Além disso, nunca ultrapasse em curvas, subidas ou faixas contínuas. Evite qualquer tipo de distração ao volante: o uso do celular é uma das principais causas de acidentes graves. Deixe o aparelho no modo silencioso e fora do alcance e evite manusear o GPS ou o sistema de som com o carro em movimento. Jamais dirija com sono ou cansaço: os sinais de fadiga, como bocejos constantes e dificuldade de manter os olhos abertos, são um alerta grave. Ao perceber esses sintomas, pare em um local seguro imediatamente e descanse.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria