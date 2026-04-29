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Como calcular o custo do pedágio em sua viagem? Veja apps e dicas

Planeje os gastos da sua próxima viagem de carro; conheça ferramentas online que calculam o valor total dos pedágios e do combustível para qualquer trajeto

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
29/04/2026 13:41

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Como calcular o custo do pedágio em sua viagem? Veja apps e dicas
Planejar a viagem de carro por estradas cênicas requer atenção aos custos de pedágio e combustível, facilitados por ferramentas online. crédito: Pexels/ Brenner Oliveira

Planejar uma viagem de carro vai muito além de escolher o destino e a playlist. Com o reajuste nas tarifas de pedágio e a implementação de novos sistemas, como o free flow (cobrança automática sem paradas), calcular os custos do trajeto tornou-se essencial para não ter surpresas no orçamento. A boa notícia é que a tecnologia oferece uma ajuda valiosa nesse processo.

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Diversos aplicativos e sites gratuitos permitem simular rotas e obter uma estimativa precisa dos gastos com pedágios e combustível antes mesmo de sair de casa. Essas ferramentas utilizam dados atualizados para fornecer o valor total da viagem, ajudando no controle financeiro e até na escolha do melhor caminho.

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Ferramentas para calcular os custos da viagem

Os aplicativos de navegação mais populares, como Google Maps e Waze, já incluem a funcionalidade de cálculo de pedágios. Para utilizá-la, basta inserir o ponto de partida e o destino. Nas configurações da rota, é possível ativar a opção para exibir o custo estimado das tarifas, que se baseia nos dados oficiais das concessionárias. A informação geralmente aparece junto ao tempo total de viagem.

Além dos apps de navegação, existem plataformas online e aplicativos dedicados que oferecem cálculos mais detalhados. Ferramentas como o app Rotas Brasil e sites especializados em roteirização permitem que o motorista insira o modelo do veículo e o preço do combustível para obter um valor final mais preciso, que considera também o consumo médio do carro.

Essas plataformas detalham cada praça de pedágio no caminho, o valor individual e o custo total. Também fornecem informações úteis como a distância total, o tempo estimado de percurso e o gasto aproximado com combustível, facilitando a comparação entre diferentes rotas para encontrar a mais econômica.

Outra dica importante é consultar diretamente os sites das concessionárias que administram as rodovias do seu percurso, como CCR, Arteris e Ecorodovias. Elas sempre disponibilizam as tabelas de tarifas vigentes, garantindo a informação mais precisa possível. Esse passo é recomendado especialmente para viagens longas ou para quem busca exatidão no planejamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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