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REGIÃO DO BARREIRO

Dez pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e carreta em BH

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (8/10), na Av. Waldir Soeiro Emrich, no Bairro Diamante, na Região do Barreiro. Vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para hospitais da região

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/10/2026 14:12

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Acidente aconteceu na Avenida Waldir Soeiro Emrich, no Bairro Diamante, na manhã desta quinta-feira (8/10)
Acidente aconteceu na Avenida Waldir Soeiro Emrich, no Bairro Diamante, na manhã desta quinta-feira (8/10) crédito: Google Street View/Reprodução

Dez pessoas ficaram feridas após um ônibus bater na traseira de uma carreta na Avenida Waldir Soeiro Emrich, no Bairro Diamante, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/10).

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O acidente aconteceu por volta das 7h30, na altura do número 422. Durante o atendimento, a faixa da direita, no sentido Centro, foi interditada. Segundo a BHTrans, o trânsito ficou lento na região, mas a via já foi liberada.

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As vítimas — três homens, de 39, 45 e 68 anos, e sete mulheres, de 19, 27, 47, 56, 57 e duas de 53 anos — foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da região.

Ainda segundo a BHTrans, o coletivo pertence à linha 3052, que faz o trajeto entre a Estação Diamante e o BH Shopping está com a autorização de tráfego válida até 14 de dezembro de 2026.

As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança.

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*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz

Tópicos relacionados:

acidente bh carreta onibus

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