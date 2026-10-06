Vídeo: ônibus escolar volta de ré, bate em ponte e cai em rio
Veículo da Prefeitura de Cipotânea caiu de uma ribanceira após atingir a mureta de uma ponte. Não havia alunos no coletivo
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Um ônibus escolar da Prefeitura de Cipotânea, na Zona da Mata mineira, caiu em um rio após voltar de ré, atingir a mureta de uma ponte e despencar por uma ribanceira na tarde dessa segunda-feira (5/10).
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Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que o veículo passa pela ponte e sobe a rua, pouco antes das 16h. Segundos depois, o veículo volta de ré, atinge a mureta da ponte e despenca pela ribanceira, até chegar no rio.
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Segundo as informações divulgadas até o momento, não havia alunos a bordo e não há informações sobre feridos graves.
As circunstâncias que fizeram o ônibus voltar de ré e provocar a queda ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades responsáveis.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice