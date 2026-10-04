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ELEIÇÕES 2026

Vídeo: PM é filmada retirando bandeira do PT de casa em Esmeraldas

Moradora diz que policiais retiraram bandeiras do partido de sua residência durante a manhã deste domingo

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/10/2026 16:18

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Nas imagens, dois policiais aparecem retirando bandeiras do Partido dos Trabalhadores (PT) que estavam na propriedade
Nas imagens, dois policiais aparecem retirando bandeiras do Partido dos Trabalhadores (PT) que estavam na propriedade crédito: Arquivo Pessoal

Um vídeo registrado na manhã deste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, mostra um carro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estacionado em frente a uma residência no povoado de Cachoeirinha, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens, dois policiais aparecem retirando bandeiras do Partido dos Trabalhadores (PT) que estavam na propriedade. A moradora, que estava fora de casa no momento da ocorrência, afirma ter ficado indignada com a ação.

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Segundo a mulher, que preferiu não ser identificada por questões de segurança, ela havia deixado a residência para ir a Belo Horizonte votar quando recebeu o vídeo feito por uma vizinha. De acordo com ela, a gravação foi realizada às 9h53.

"Fizeram um vídeo dos policiais subindo lá em casa, no barranco, na minha cerca e tirando as bandeiras, que são do PT. E eu não aceito tal coisa", relatou.

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A moradora afirma que as bandeiras estavam dentro dos limites de sua propriedade e questiona a atuação dos policiais. "Estava dentro da minha casa, não estava na rua, então eu estou indignada com isso. Eles não têm autoridade para isso, não", disse.

Na gravação, a vizinha, que registrou as imagens, narra a movimentação em frente à residência. Em determinado momento, ela afirma que um policial teria colocado a mão nas nádegas da outra policial para levantá-la durante a retirada da bandeira.

A moradora também afirmou não ter registrado queixa sobre o episódio. "Eu não prestei queixa alguma. Estava no ônibus quando recebi o vídeo", contou.

Ela ainda manifestou indignação com a retirada das bandeiras. "Eu sou PT e vou morrer PT. Eles não tinham que fazer isso comigo, na minha casa", afirmou.

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A reportagem procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para esclarecer o ocorrido. Até a última atualização dessa matéria, a corporação não havia se manifestado.

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