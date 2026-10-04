Vídeo: PM é filmada retirando bandeira do PT de casa em Esmeraldas

Um vídeo registrado na manhã deste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, mostra um carro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estacionado em frente a uma residência no povoado de Cachoeirinha, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens, dois policiais aparecem retirando bandeiras do Partido dos Trabalhadores (PT) que estavam na propriedade. A moradora, que estava fora de casa no momento da ocorrência, afirma ter ficado indignada com a ação.

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Segundo a mulher, que preferiu não ser identificada por questões de segurança, ela havia deixado a residência para ir a Belo Horizonte votar quando recebeu o vídeo feito por uma vizinha. De acordo com ela, a gravação foi realizada às 9h53.

"Fizeram um vídeo dos policiais subindo lá em casa, no barranco, na minha cerca e tirando as bandeiras, que são do PT. E eu não aceito tal coisa", relatou.

A moradora afirma que as bandeiras estavam dentro dos limites de sua propriedade e questiona a atuação dos policiais. "Estava dentro da minha casa, não estava na rua, então eu estou indignada com isso. Eles não têm autoridade para isso, não", disse.

Na gravação, a vizinha, que registrou as imagens, narra a movimentação em frente à residência. Em determinado momento, ela afirma que um policial teria colocado a mão nas nádegas da outra policial para levantá-la durante a retirada da bandeira.

A moradora também afirmou não ter registrado queixa sobre o episódio. "Eu não prestei queixa alguma. Estava no ônibus quando recebi o vídeo", contou.

Ela ainda manifestou indignação com a retirada das bandeiras. "Eu sou PT e vou morrer PT. Eles não tinham que fazer isso comigo, na minha casa", afirmou.

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A reportagem procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para esclarecer o ocorrido. Até a última atualização dessa matéria, a corporação não havia se manifestado.