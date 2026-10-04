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ELEIÇÕES 2026

Veja os locais onde Lula e Flávio ganharam na Ásia e Oceania

Apuração oficial do TSE no exterior segue calendário nacional e só será divulgada após as 17h em Brasília

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LP
Letícia Passos
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Letícia Passos
Repórter
04/10/2026 14:55

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04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica.
No exterior, urnas e locais de votação seguem dinâmica própria crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente nos boletins de urna já disponíveis na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e na Austrália, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil por causa da diferença de fuso horário. Os dados foram levantados e conferidos pela TV Globo com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Na Coreia do Sul e na Nova Zelândia, todas as seções consideradas no levantamento já haviam concluído a votação. Na Austrália, o resultado ainda era parcial, com 26 das 29 seções apuradas até a publicação desta reportagem.

Apesar da divulgação dos boletins de urna, o resultado oficial da eleição no exterior seguirá o mesmo calendário da apuração nacional e só será apresentado pelo TSE depois das 17h, pelo horário de Brasília.

Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar fora do país neste primeiro turno. A Justiça Eleitoral mantém locais de votação em 186 cidades distribuídas por 134 países, com os maiores contingentes concentrados nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Ao longo da manhã deste domingo (4/10), outros países também concluíram a votação para presidente. Além de Austrália, Coreia do Sul e Nova Zelândia, as urnas já foram fechadas na China, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, Timor-Leste, Malásia, Singapura, Tailândia e Taiwan.

Os novos boletins mostram resultados distintos conforme o país. Lula ampliou a vantagem em parte da Ásia, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em locais como Japão, Filipinas e Tailândia.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos, o equivalente a 56,94% dos votos considerados. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 72 votos e 33,33%.

  • Lula: 123 votos (56,94%)
  • Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
  • Renan Santos: 6 votos (2,78%)
  • Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
  • Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
  • Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
  • Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
  • Samara: 1 voto (0,46%)

Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, a vantagem de Lula foi maior. O presidente somou 234 votos, ou 70,48%, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 64, correspondentes a 19,28%.

  • Lula: 234 votos (70,48%)
  • Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
  • Renan Santos: 13 votos (3,92%)
  • Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
  • Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
  • Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
  • Samara: 2 votos (0,60%)
  • Hertz Dias: 1 voto (0,30%)

Austrália

Na Austrália, a contagem ainda estava incompleta. Com 26 das 29 seções apuradas, Lula registrava 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio Bolsonaro.

  • Lula: 5.283 votos
  • Flávio Bolsonaro: 2.022 votos
  • Augusto Cury: 276 votos
  • Renan Santos: 266 votos
  • Romeu Zema: 117 votos
  • Ronaldo Caiado: 102 votos
  • Samara: 24 votos
  • Clariana Barão: 17 votos
  • Hertz Dias: 15 votos
  • Rui Costa Pimenta: 6 votos
  • Edmilson Costa: 6 votos
  • Wilson Grassi: 5 votos
  • Leonardo Avalanche: 1 voto

China

Na China continental, Lula venceu nas três cidades com dados disponíveis, Pequim, Xangai e Cantão, e reuniu 268 votos, contra 98 de Flávio Bolsonaro.

Quando Hong Kong é incluída na contabilização, o presidente chega a 367 votos, equivalentes a 56,29% dos 652 votos válidos. Flávio soma 203, ou 31,13%.

Hong Kong apresentou resultado diferente das três cidades do continente. No território, Flávio recebeu 105 votos, enquanto Lula teve 99.

Singapura

Lula também terminou à frente em Singapura. O presidente somou 190 votos, equivalentes a 54,60%, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 92, ou 26,44%.

  • Lula: 190 votos (54,60%)
  • Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)
  • Renan Santos: 22 votos (6,32%)
  • Augusto Cury: 21 votos (6,03%)
  • Romeu Zema: 12 votos (3,45%)
  • Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)
  • Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)
  • Samara: 2 votos (0,57%)
  • Clariana Barão: 1 voto (0,29%)

Malásia

Na Malásia, Lula recebeu 44 votos, ou 53,66%, contra 27 de Flávio Bolsonaro, que alcançou 32,93%.

  • Lula: 44 votos (53,66%)
  • Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)
  • Renan Santos: 7 votos (8,54%)
  • Augusto Cury: 3 votos (3,66%)
  • Romeu Zema: 1 voto (1,22%)
  • Ronaldo Caiado: 1 voto (1,22%)

Tailândia

Na Tailândia, o resultado foi favorável a Flávio Bolsonaro, que recebeu metade dos votos considerados. Lula ficou em segundo lugar, com 39,22%.

  • Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
  • Lula: 40 votos (39,22%)
  • Renan Santos: 3 votos (2,94%)
  • Augusto Cury: 3 votos (2,94%)
  • Romeu Zema: 1 voto (0,98%)
  • Samara: 1 voto (0,98%)

Japão

O Japão registrou uma das maiores vantagens de Flávio Bolsonaro entre os países que já encerraram a votação. Somados os 119 boletins das jurisdições de Nagóia, Tóquio e Hamamatsu, o candidato do PL recebeu 24.601 votos, enquanto Lula teve 5.234.

Flávio ficou à frente nas três jurisdições. O país tinha 88.293 brasileiros aptos a votar e registrou comparecimento de cerca de 36,6 mil eleitores. Os boletins contabilizaram ainda 1.441 votos em branco e 868 nulos.

Filipinas

Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro terminou à frente, com 33 votos e 53,23% do total considerado. Lula recebeu 26, correspondentes a 41,94%.

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  • Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
  • Lula: 26 votos (41,94%)
  • Renan Santos: 2 votos (3,23%)
  • Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia dados disponíveis para outros países. As informações serão atualizadas ao longo do dia, à medida que novos boletins de urna do exterior forem divulgados.

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