Vídeo: BH tem vias alagadas durante chuva nesta segunda-feira (5/10)
Fortes chuvas causam alagamentos em regiões de BH; carro e caminhão ficam atolados
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A tarde desta segunda-feira (5/10) foi marcada por fortes temporais em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a capital mineira registrou chuva extremamente forte, principalmente nas regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul. O volume de água provocou pontos de alagamento, queda de árvores e interdições de vias para garantir a segurança da população.
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Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma via da capital onde motociclistas são impedidos de seguir viagem devido às condições de tráfego. Um carro preto e um caminhão ficaram atolados.
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No sentido oposto da pista, motoristas enfrentam dificuldades para atravessar o alagamento. Carros de passeio e caminhões trafegam em baixa velocidade. Em um dos trechos, na mesma via onde estavam os motociclistas, um caminhão branco e um carro preto aparecem atolados em meio à água.
Alagamento também atingiu a Rua Platina
Outro ponto de alagamento foi registrado na tarde desta segunda-feira (5) na Rua Platina, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte.
A reportagem entrou em contato com o restaurante Max Sabor, que informou que o trânsito na via já havia sido normalizado e que o estabelecimento não foi afetado. Juliana, de 45 anos, gerente comercial da loja Sketch, relatou que a chuva durou cerca de 30 minutos.
Segundo ela, a água ficou a cerca de 15 centímetros do degrau do estabelecimento. A gerente também alertou para a rapidez com que o nível da água subiu e baixou.
“A velocidade com que a água sobe é muito rápida, e que desce também. É tudo muito rápido, mas ficou extremamente perigoso.”
Juliana contou ainda que a passagem de ônibus durante o alagamento formava ondas que atingiam parte do degrau do estabelecimento.
Um posto de combustível na Rua Platina ficou alagado por cerca de duas horas. Segundo a frentista Charlene Luiza, de 24 anos, os funcionários precisaram se mobilizar para atender os clientes durante o período.
Chuva forte causa estragos, quedas de árvores e interdições na capital
A tempestade registrada nas imagens ocorreu durante o período em que a Defesa Civil confirmou chuva extremamente forte nas regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte. O volume de água provocou alagamentos e levou à interdição de vias.
Além dos alagamentos, o temporal provocou quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram registradas ocorrências nos seguintes locais:
- Bairro Liberdade (Pampulha): queda de árvore na Rua Boaventura, nº 1.070.
- Bairro Aparecida (Noroeste): queda de árvore na Avenida Cândido Lúcio, nº 338.
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(Com informações de Rafael Silva)