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Regionais de BH registram chuvas extremamente fortes nesta segunda (5)

Defesa Civil informa que as Regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte apresentam alta intensidade de precipitações

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/10/2026 16:51 - atualizado em 05/10/2026 17:55

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Durante os períodos de chuva mais intensa, a recomendação é evitar ruas que costumam ficar alagadas e não trafegar próximo a córregos e ribeirões
Durante os períodos de chuva mais intensa, a recomendação é evitar ruas que costumam ficar alagadas e não trafegar próximo a córregos e ribeirões crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Defesa Civil registra chuva extremamente forte nas Regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5/10). 

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O informe de chuvas intensas, raios e risco alto de enxurradas e alagamentos foi compartilhado nos celulares ainda na madrugada de hoje. De acordo com o órgão, as precipitações nas regionais estão acima de 5mm. 

Os motoristas devem ficar atentos aos informes da Defesa Civil e não dirigir/pilotar em áreas sujeitas a enxurradas -Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Os motoristas devem ficar atentos aos informes da Defesa Civil e não dirigir/pilotar em áreas sujeitas a enxurradas Marcos Vieira/EM/D.A. Press
A população deve redobrar a atenção em climas chuvosos como esse-Marcos Vieira/EM/D.A. Press
A população deve redobrar a atenção em climas chuvosos como esse Marcos Vieira/EM/D.A. Press
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas de chuvas extremamente fortes para diferentes regionais mineiras-Marcos Vieira/EM/D.A. Press
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas de chuvas extremamente fortes para diferentes regionais mineiras Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Belo Horizonte registra fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (5/10) -Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Belo Horizonte registra fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (5/10) Marcos Vieira/EM/D.A. Press
O informe de chuvas intensas, raios e risco alto de enxurradas e alagamentos foi emitido em conjunto com um alerta sonoro -Marcos Vieira/EM/D.A. Press
O informe de chuvas intensas, raios e risco alto de enxurradas e alagamentos foi emitido em conjunto com um alerta sonoro Marcos Vieira/EM/D.A. Press

A Defesa Civil informa que todas as demais regiões apresentam registros de menor intensidade.

Leia Mais

 

Pampulha, Venda Nova, Norte, Leste e Barreiro apresentam chuva fraca, entre 0,1 a 1 mm. Já as Regiões Nordeste e Hipercentro apresentam chuva forte, de 2,6 a 5mm.

Quedas de árvores

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que duas árvores caíram nas vias públicas da capital: uma na Rua Boaventura, 1070, no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha; e outra na Avenida Candido Lucio, 338, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste.  

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*Matéria em atualização

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