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DEFESA CIVIL

Defesa Civil emite alerta para risco de inundação na Av. Francisco Sá

Aviso de enchente da Defesa Civil foi enviado para os aparelhos celulares às 16h28 desta segunda-feira (5/10)

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
05/10/2026 17:07 - atualizado em 05/10/2026 17:09

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BH com céus na cor cinza e com muita chuva
A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação na Avenida Francisco Sá, na Região Oeste de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM

A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação na Avenida Francisco Sá, na Região Oeste de Belo Horizonte. O aviso foi enviado para os celulares da capital por volta das 16h28 desta segunda-feira (5/10) em decorrência das fortes chuvas na capital mineira e o alto risco de inundação na área.

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Anteriormente, a Defesa Civil já havia bloqueado a via da avenida devido aos altos riscos de transbordamento no Córrego Dos Pintos. A via já foi desbloqueada.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta de fortes chuvas na manhã desta segunda-feira. O som, um aviso extremo sobre a chuva que atingia a capital, acordou muitos moradores assustados.

A instituição adverte para a população evitar trafegar no local e se proteger.

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