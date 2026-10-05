Alerta da Defesa Civil toca de madrugada e acorda BH no susto
Aviso de chuva da Defesa Civil foi enviado para todos os celulares da capital às 5h; entenda o motivo do alerta e veja a reação dos moradores nas redes
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Celulares em toda Belo Horizonte dispararam um alerta sonoro por volta das 5h desta segunda-feira (5/10). O som, um aviso extremo da Defesa Civil municipal sobre a chuva que atingia a capital, acordou muitos moradores assustados.
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A mensagem foi enviada para todos os aparelhos da cidade e informava sobre a possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte nas duas horas seguintes. O órgão pediu que a população redobrasse a atenção e adotasse medidas de prevenção, mas não informou o volume previsto para o período.
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Desde a madrugada, a capital já registrava precipitações em todas as regionais. Por volta das 5h, a chuva era extremamente forte na regional Centro-Sul e forte nas regionais Leste, Nordeste e Oeste. Nas demais áreas, a precipitação era fraca.
Como o alerta chegou simultaneamente a todos os celulares, o barulho tomou prédios inteiros. Nas redes sociais, internautas repercutiram o “susto” com o aviso ainda de madrugada, houve também quem reclamasse que o aviso chegou quase duas horas depois do início da chuva.
Recomendações da Defesa Civil
Tenha previsto um lugar seguro onde você e sua família possam se alojar.
Não permaneça em áreas abertas, como campos de futebol, quadras e estacionamentos.
Não fique no alto de morros, no topo de prédios ou perto de torres de telefonia e de energia elétrica.
Nunca se abrigue nem estacione debaixo de árvores.
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Procure estacionar em local seguro e coberto.