Defesa Civil orienta população para período chuvoso em BH

As chuvas que atingiram Belo Horizonte nesta segunda-feira (5/10) provocaram dois pontos de alagamento na cidade. As ocorrências foram registradas pela Defesa Civil e apresentadas pelo subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Elcione Menezes, durante coletiva de imprensa nesta manhã.

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Um dos casos aconteceu no viaduto próximo à Rua Jacuí, na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro da Graça. Segundo Menezes, um morador em situação de rua utilizava uma galeria para guardar seus pertences. Os objetos acabaram obstruindo a rede de drenagem e contribuíram para o alagamento.

A situação foi atendida pela Prefeitura. A equipe de Zeladoria Urbana esteve no local e fez a desobstrução da rede. De acordo com o subsecretário, não houve ocorrências que exigissem a atuação da Defesa Civil para acolhimento de pessoas desabrigadas.

Durante a coletiva, Menezes também reforçou as orientações para a população durante as chuvas. A recomendação é não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas e esperar em um local seguro até que a água baixe.

Elnice Menezes, subsecretário de Proteção e Defesa Civil em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (05/10); Jair Amaral/EM

Segundo ele, os eventos de chuva em Belo Horizonte costumam ser de curta duração. Em cerca de 30 a 40 minutos, a cidade pode voltar à normalidade. Para quem precisa se deslocar, a orientação é escolher rotas mais seguras por meio de aplicativos de navegação e evitar vias sujeitas a alagamentos.

Em casos de vendaval ou granizo, a Defesa Civil recomenda que a população não procure abrigo debaixo de árvores. A orientação é buscar locais com estrutura de alvenaria, como lojas e comércios. Dentro de casa, é indicado fechar portas e janelas e permanecer nos cômodos mais centrais, longe de portas e janelas de vidro.

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*Estagiária sob supervisão