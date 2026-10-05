Cidade da Grande BH quer ouvir população LGBTQIA+ em ação inédita

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza pela primeira vez o Censo da População LGBTQIA+ do município para mapear e levantar dados qualitativos e quantitativos sobre essa comunidade. A iniciativa, que termina no dia 13 de novembro, busca reunir informações para formular políticas públicas mais assertivas e inclusivas.

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As informações coletadas são sigilosas e não exigem identificação. Os dados servirão como um instrumento de apoio à gestão municipal na definição de estratégias voltadas à promoção da cidadania e do acesso a políticas públicas.

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O questionário aborda temas como empregabilidade, acesso à saúde, segurança e condições socioeconômicas. As respostas servirão como base para a tomada de decisões e para a elaboração de projetos com base em evidências.

Por que a participação é importante

A participação da população é fundamental para ampliar a compreensão sobre as diferentes realidades vivenciadas na cidade. O levantamento permitirá identificar demandas e desafios específicos, ajudando o poder público a aprimorar o planejamento e a oferta de serviços para a garantia de direitos.

Adaiane Ferraz, assessora jurídica da Secretaria-Geral do Município, destaca a importância da colaboração da comunidade. "Este levantamento é uma oportunidade de conhecermos melhor a realidade da população LGBTQIA+ de Betim e compreendermos suas principais demandas", afirma.

Segundo ela, com informações qualificadas será possível identificar desafios que não aparecem nos registros oficiais e desenvolver projetos alinhados à realidade local.

Daniel de Souza, assessor da Superintendência de Igualdade e responsável pelo Censo, explica que a iniciativa surgiu da articulação com a gestão municipal, por meio da secretária geral Vitória Paiva, e do diálogo com a população LGBTQIA+. O grupo apresentou demandas relacionadas à necessidade de conhecer melhor a realidade desse público em Betim.

“O Censo é um instrumento importante para ouvirmos a população, compreender suas necessidades e reunir dados que possam orientar o desenvolvimento de políticas públicas reais voltadas para a comunidade”, declara Souza.

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Para participar do Censo da População LGBTQIA+ de Betim, basta acessar e preencher o formulário disponível no Censo LGBTQIA+.