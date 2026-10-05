Cidade da Grande BH quer ouvir população LGBTQIA+ em ação inédita
O primeiro Censo do gênero na região vai direto ao ponto sobre desafios socioeconômicos em Betim. Veja como respostas vão moldar as próximas políticas públicas
compartilhe
A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza pela primeira vez o Censo da População LGBTQIA+ do município para mapear e levantar dados qualitativos e quantitativos sobre essa comunidade. A iniciativa, que termina no dia 13 de novembro, busca reunir informações para formular políticas públicas mais assertivas e inclusivas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As informações coletadas são sigilosas e não exigem identificação. Os dados servirão como um instrumento de apoio à gestão municipal na definição de estratégias voltadas à promoção da cidadania e do acesso a políticas públicas.
Leia Mais
-
Cidade de Minas faz o primeiro mapeamento do público LGBTQIA+
-
Ouro Preto terá centro de acolhimento para a população LBGTQIAPN+
-
Mutirão em BH vai mudar nome e gênero em documentos do público LGBTQIAPN+
O questionário aborda temas como empregabilidade, acesso à saúde, segurança e condições socioeconômicas. As respostas servirão como base para a tomada de decisões e para a elaboração de projetos com base em evidências.
Por que a participação é importante
A participação da população é fundamental para ampliar a compreensão sobre as diferentes realidades vivenciadas na cidade. O levantamento permitirá identificar demandas e desafios específicos, ajudando o poder público a aprimorar o planejamento e a oferta de serviços para a garantia de direitos.
Adaiane Ferraz, assessora jurídica da Secretaria-Geral do Município, destaca a importância da colaboração da comunidade. "Este levantamento é uma oportunidade de conhecermos melhor a realidade da população LGBTQIA+ de Betim e compreendermos suas principais demandas", afirma.
Segundo ela, com informações qualificadas será possível identificar desafios que não aparecem nos registros oficiais e desenvolver projetos alinhados à realidade local.
Daniel de Souza, assessor da Superintendência de Igualdade e responsável pelo Censo, explica que a iniciativa surgiu da articulação com a gestão municipal, por meio da secretária geral Vitória Paiva, e do diálogo com a população LGBTQIA+. O grupo apresentou demandas relacionadas à necessidade de conhecer melhor a realidade desse público em Betim.
“O Censo é um instrumento importante para ouvirmos a população, compreender suas necessidades e reunir dados que possam orientar o desenvolvimento de políticas públicas reais voltadas para a comunidade”, declara Souza.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para participar do Censo da População LGBTQIA+ de Betim, basta acessar e preencher o formulário disponível no Censo LGBTQIA+.