Assine
overlay
Início Diversidade
ORGULHO

Parada LGBTQIA+ e premiação encerram programação do Mês do Orgulho em Betim

Atrações começam às 12h e se encerram às 23h do próximo domingo (26/7). Concentração será no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
23/07/2026 13:02

compartilhe

SIGA
×
Parada LGBTQIA+ de Betim chega à 22ª edição neste domingo (26/7)
Parada LGBTQIA+ de Betim chega à 22ª edição neste domingo (26/7) crédito: Reprodução/Redes Sociais

A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acontece no próximo domingo (26/7) e encerra a programação do Mês do Orgulho na cidade, com atrações artísticas, marcha com trio elétrico e ato político. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o tema "22 anos de luta: orgulho que constrói futuros”, a Parada se inicia às 12h, com concentração no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, no Bairro Angola. A primeira parte do evento contará com praça de alimentação e apresentações.

Leia Mais

Após a concentração, haverá a tradicional marcha, acompanhada de um trio elétrico, que desfilará pela Avenida Edméia Mattos Lazzarotti até a Praça do Encontro, no Bairro Parque das Indústrias. Já na praça, ocorrerá um ato político e o show de encerramento.

Além do principal evento do mês, haverá o 14° Prêmio de Direitos Humanos LGBTQIA+ de Betim, que acontece nesta sexta-feira (24/7), das 18h às 21h, na Câmara Municipal. O prêmio busca homenagear pessoas, coletivos e instituições que contribuem para a promoção dos direitos da comunidade na cidade. 

No último mês, a cidade realizou ações diversas relacionadas à comunidade. No dia 26 de junho, data de início do mês do orgulho, houve iluminação especial do Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo e no Terminal Rodoviário de Betim. Além disso, no dia 9 de julho ocorreu o 4° Seminário Municipal de Letramento e Visibilidade das Pessoas LGBTQIA+ no Auditório Ady Rosa de Freitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a programação da 22ª Parada LGBTQIA+ de Betim:

  • 12h - Abertura da concentração no Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, já com funcionamento da praça de alimentação;
  • 13h30 - Atrações variadas com drag queens, cantores e grupos de dança;
  • 16h30 - Marcha tradicional com trio elétrico pela Avenida Edméia Mattos Lazzarotti até a Praça do Encontro;
  • 18h30 - Ato político;
  • 19h - Show de encerramento com banda Lex Luthor;
  • 23h - Dispersão

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

betim parada-lgbtqia-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay