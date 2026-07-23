Parada LGBTQIA+ e premiação encerram programação do Mês do Orgulho em Betim

A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acontece no próximo domingo (26/7) e encerra a programação do Mês do Orgulho na cidade, com atrações artísticas, marcha com trio elétrico e ato político.



Com o tema "22 anos de luta: orgulho que constrói futuros”, a Parada se inicia às 12h, com concentração no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, no Bairro Angola. A primeira parte do evento contará com praça de alimentação e apresentações.

Após a concentração, haverá a tradicional marcha, acompanhada de um trio elétrico, que desfilará pela Avenida Edméia Mattos Lazzarotti até a Praça do Encontro, no Bairro Parque das Indústrias. Já na praça, ocorrerá um ato político e o show de encerramento.

Além do principal evento do mês, haverá o 14° Prêmio de Direitos Humanos LGBTQIA+ de Betim, que acontece nesta sexta-feira (24/7), das 18h às 21h, na Câmara Municipal. O prêmio busca homenagear pessoas, coletivos e instituições que contribuem para a promoção dos direitos da comunidade na cidade.

No último mês, a cidade realizou ações diversas relacionadas à comunidade. No dia 26 de junho, data de início do mês do orgulho, houve iluminação especial do Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo e no Terminal Rodoviário de Betim. Além disso, no dia 9 de julho ocorreu o 4° Seminário Municipal de Letramento e Visibilidade das Pessoas LGBTQIA+ no Auditório Ady Rosa de Freitas.

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Confira a programação da 22ª Parada LGBTQIA+ de Betim:

12h - Abertura da concentração no Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, já com funcionamento da praça de alimentação;

13h30 - Atrações variadas com drag queens, cantores e grupos de dança;

16h30 - Marcha tradicional com trio elétrico pela Avenida Edméia Mattos Lazzarotti até a Praça do Encontro;

18h30 - Ato político;

19h - Show de encerramento com banda Lex Luthor;

23h - Dispersão

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice