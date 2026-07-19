Parada do Orgulho LGBT colore o Centro de BH em defesa da democracia

Bandeiras coloridas, fantasias, música e manifestações por direitos transformram o Centro de Belo Horizonte neste domingo (19/7), durante a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+.

Bandeiras coloridas, fantasias, música e manifestações por direitos transformam o Centro de Belo Horizonte neste domingo (19/7), durante a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Larissa Kümpel/EM/DA.Press Neste ano, a Parada tem como tema "Democracia: nosso voto, nossas vidas. Cellos-MG 25 anos, só a luta traz conquistas", destacando a importância da participação política e da defesa das instituições democráticas como instrumentos para garantir cidadania e enfrentar a discriminação. Leandro Couri EM/DA.Press Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ 2026 Leandro Couri EM/DA.Press Ao longo do percurso, participantes exibem bandeiras, cartazes e fantasias em uma demonstração de orgulho, diversidade e pertencimento, reforçando pautas como o combate à violência, a promoção da igualdade e o respeito às diferentes identidades e orientações sexuais. Leandro Couri EM/DA.Press O evento reúne trios elétricos, apresentações artísticas e manifestações que combinam música, festa e mobilização social. Leandro Couri EM/DA.Press A caminhada começou a acontecer por volta das 17h30, seguindo da Afonso Pena até a Praça Sete. Leandro Couri EM/DA.Press A programação começou no início da tarde, com concentração na Praça Tiradentes, no cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Brasil. Leandro Couri EM/DA.Press A escolha também celebra os 25 anos do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG), uma das principais organizações de defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ no estado. Leandro Couri EM/DA.Press Voltar Próximo

Neste ano, a Parada tem como tema "Democracia: nosso voto, nossas vidas. Cellos-MG 25 anos, só a luta traz conquistas", destacando a importância da participação política e da defesa das instituições democráticas como instrumentos para garantir cidadania e enfrentar a discriminação.

A escolha também celebra os 25 anos do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG), uma das principais organizações de defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ no estado.

A programação começou no início da tarde, às 13h30, com concentração na Praça Tiradentes, no cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Brasil. Os participantes iniciaram a caminhada por volta das 17h30, seguindo da Afonso Pena até a Praça Sete.

O evento reuniu trios elétricos, apresentações artísticas e manifestações que combinam música, festa e mobilização social.

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Ao longo do percurso, participantes exibiram bandeiras, cartazes e fantasias em uma demonstração de orgulho, diversidade e pertencimento, fortalecendo pautas como o combate à violência, a promoção da igualdade e o respeito às diferentes identidades e orientações sexuais.