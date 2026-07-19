Mulher é presa por furtar R$ 1 mil em chupetas e mamadeiras

Uma mulher identificada como Leila Medeiros Santos, de 34 anos, foi detida após tentar furtar produtos de uma loja de artigos infantis em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A suspeita foi flagrada por seguranças do estabelecimento com 16 chupetas e duas mamadeiras que não haviam sido pagas.

A ação foi descoberta por funcionários da loja, que acionaram a Polícia Militar. Equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram enviadas ao local. As imagens do circuito interno de segurança do centro comercial revelaram o momento em que a mulher retirava os itens da loja sem efetuar a compra.

Leila foi abordada pelos seguranças antes de deixar o shopping. Durante a revista, constatou-se que alguns dos produtos em sua posse haviam sido devidamente pagos, mas outros, avaliados em aproximadamente R$ 1 mil, estavam escondidos em sua sacola sem o comprovante de pagamento.

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A mulher foi conduzida à 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto e permaneceu à disposição da Justiça.