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Mega acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões; 3 apostas de MG batem na trave

Felizardos que acertaram cinco dezenas são de Belo Horizonte, Lavras e São Gotardo; próximo sorteio será na terça-feira (21/7)

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Repórter
19/07/2026 12:47

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Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado (13/6)
Agora o concurso 3034 da Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões nesta terça-feira (21/7) crédito: Divulgação

Na estreia do novo dia e horário dos sorteios das loterias do fim de semana, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3033 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (19/7), e o valor da faixa principal acumulou para R$ 42 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (21/7). 

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As dezenas sortedas foram: 18 – 21 – 23 – 43 – 55 – 58

Além disso, 34 apostas fizeram cinco acertos, sendo três de Minas Gerais – de Belo Horizonte, Lavras (Sul de Minas) e São Gotardo (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba) –, e cada uma levará para casa R$ 59.283,30. Outras 2.901 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 1.145,28.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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