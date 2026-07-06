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PREMIAÇÕES

Os maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena em toda a história; veja lista

Sorteios especiais, como a Mega da Virada, já distribuíram valores bilionários; relembre os concursos que entraram para o ranking de maiores prêmios da loteria.

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/07/2026 15:19 - atualizado em 06/07/2026 15:29

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Os maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena em toda a história; veja lista
Milhões de brasileiros buscam a sorte nos bilhetes da Mega-Sena, a loteria que distribui prêmios bilionários e celebra 30 anos. crédito: Reprodução/ Caixa

O sonho de se tornar milionário com a Mega-Sena mobiliza milhões de brasileiros, especialmente quando os prêmios atingem altos valores. Embora qualquer prêmio seja bem-vindo, alguns concursos entraram para a história por distribuírem fortunas, principalmente nos sorteios da Mega da Virada.

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Em 2026, a loteria completa 30 anos de história. Os concursos especiais de fim de ano, em particular, costumam registrar arrecadações recordes, o que eleva o prêmio principal a grandes patamares. Diferentemente dos sorteios regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acerta as seis dezenas, o valor é dividido entre os que acertam a quina.

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Quais foram os maiores prêmios da história da Mega-Sena?

Os maiores prêmios da Mega-Sena foram pagos nos concursos da Mega da Virada, que ocorrem sempre em 31 de dezembro. O recorde absoluto pertence à Mega da Virada de 2025 (concurso 2.955), que pagou a quantia histórica de R$ 1,091 bilhão, divididos entre seis apostas ganhadoras.

A lista dos maiores valores pagos pela loteria é dominada por esses eventos especiais, que mobilizam milhões de pessoas em todo o país. Confira o ranking dos prêmios que entraram para a história, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Ranking dos maiores prêmios (atualizado em 2026)

  • R$ 1,091 bilhão: o maior prêmio da história foi pago na Mega da Virada de 2025 (concurso 2.955). O valor foi dividido entre seis apostas.

  • R$ 635 milhões: o segundo maior valor saiu na Mega da Virada de 2024 (concurso 2.810), dividido entre oito apostas.

  • R$ 588,8 milhões: em 2023, o concurso 2.670 premiou cinco bilhetes com este montante, garantindo o terceiro lugar no pódio.

  • R$ 541,9 milhões: a Mega da Virada de 2022 (concurso 2.550) viu cinco apostas dividirem este prêmio.

  • R$ 378,1 milhões: duas apostas foram as vencedoras do concurso 2.440, realizado na virada de 2021.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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