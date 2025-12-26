Mega da Virada: o que dá para comprar com prêmio de R$ 1 bilhão

Na última noite do ano, milhões de brasileiros compartilham a mesma expectativa: a revelação dos números da Mega da Virada. A possibilidade, remota e ao mesmo tempo tentadora, de transformar a própria vida com um único bilhete ajuda a explicar por que o sorteio se consolidou como um evento popular do calendário nacional.

Em 2025, o concurso das Loterias Caixa chega à sua 17ª edição batendo o maior recorde de premiação, com um total estimado de R$ 1 bilhão em prêmios, valor 57% superior aos R$ 635 milhões do ano passado, que até então representavam o maior montante já projetado pela modalidade.

As apostas podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro, às 20h. O sorteio ocorre no mesmo dia, às 22h, com transmissão ao vivo para todo o país pela conta oficial das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.

Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Assim, caso não haja ganhadores na faixa principal, com o acerto dos seis números, o valor é redistribuído entre os apostadores da segunda faixa (cinco acertos) e, sucessivamente, entre as demais categorias de premiação.

A nutricionista Lourdimar Araújo, de 48 anos, esteve em uma lotérica para registrar sua aposta e contou ao Correio que mantém o hábito de jogar todos os anos há cerca de uma década. Desta vez, diz estar especialmente confiante. "Vou ganhar. Estou confiante demais", afirmou, sem hesitação.

Lourdimar Araújo sonha em ajudar as crianças de sua cidade natal (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Natural do Maranhão, Lourdimar relata que, caso seja contemplada com o prêmio de R$ 1 bilhão, pretende direcionar uma parte significativa dos recursos para sua cidade natal, Caxias do Maranhão, município do interior que, segundo ela, enfrenta diversas carências estruturais. "É uma cidade pequena que precisa de muita ajuda", explica.

Entre as prioridades estão ações voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade social, com investimentos em educação, saúde e bem-estar. "Tem muitas crianças carentes lá, que precisam principalmente de apoio nos estudos e de condições básicas de vida", afirma.

Quanto é R$ 1 bilhão?

O auxiliar de limpeza Pedro Vinícius mantém a tradição de apostar todos os anos e vê no prêmio a oportunidade de ajudar pessoas próximas. "Eu sei que R$ 1 bilhão é muito dinheiro, não consigo nem imaginar direito essa quantidade. Minha ideia é ficar com uma parte para mim e ajudar meus amigos e minha família", diz. "Sou feliz com pouco. Sei que o dinheiro pode mudar as pessoas, mas espero manter meus valores caso a sorte chegue", completa.

Pedro conta que costuma apostar, principalmente, por meio de bolões, organizados com colegas de trabalho e amigos próximos. Embora não jogue com frequência de forma individual, ele afirma que a experiência coletiva aumenta a expectativa. "A gente faz com o pessoal do serviço e com amigos em comum. É sempre bom tentar a sorte", afirma.

Pedro Vinicius diz nem saber quanto é R$ 1 bilhão. "Vivo com pouco" (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

De acordo com o economista e Conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon DF) Guidborgongne da Silva no mercado imobiliário por exemplo, considerando mansões no Lago Sul, em Brasília, avaliadas em torno de R$ 5 milhões, o prêmio permitiria a compra de cerca de 200 imóveis desse padrão, o equivalente a um bairro inteiro de residências de alto luxo.

Já no segmento automotivo, tomando como referência modelos icônicos de marcas como Ferrari, cujo valor médio no Brasil gira em torno de R$ 3 milhões, um único ganhador poderia adquirir aproximadamente 333 superesportivos.

No transporte aéreo privado, símbolo máximo de riqueza, um jato executivo de porte médio, avaliado em cerca de R$ 24 milhões, permitiria a formação de uma frota de 41 aeronaves. Modelos de longo alcance, no entanto, podem ultrapassar R$ 270 milhões por unidade, reduzindo significativamente essa quantidade.

O prêmio também viabilizaria um estilo de vida marcado por experiências exclusivas. Considerando viagens internacionais de altíssimo luxo — com duração de 30 dias, hospedagem em suítes presidenciais, passagens de primeira classe e alta gastronomia — ao custo médio de R$ 300 mil por viagem, seria possível realizar mais de 3.300 viagens desse padrão. Mesmo viajando mensalmente, o valor sustentaria esse ritmo por mais de dois séculos.

Ainda assim, o especialista aponta que o maior poder de um prêmio dessa magnitude não está na aquisição pontual de bens, mas em sua capacidade de gerar renda. "Aplicado integralmente em um investimento conservador, como a poupança, com rendimento estimado de 0,5% ao mês, o capital produziria cerca de R$ 5 milhões mensais, ou R$ 60 milhões por ano, sem a necessidade de consumir o valor principal", explica.

Em termos práticos, isso significa que o ganhador poderia sustentar um padrão de vida extremamente elevado apenas com os rendimentos, preservando o patrimônio intacto. "Poderiam ser montados vários cenários de investimento, mas só com renda fixa já teria bons rendimentos para viver bem e sustentar milhares de famílias que quisessem", brinca o economista Newton Marques.

Probabilidades

Segundo Newton Marques, a probabilidade de sucesso em uma aposta pode ser expressa pela relação entre o número de chances favoráveis e o total de eventos possíveis, sempre limitada pelo valor investido. Em termos práticos, quanto mais dezenas são marcadas em um jogo, maior é a probabilidade de acerto, porém, o custo da aposta cresce de forma geométrica, tornando-se rapidamente elevado.

Com o dia do sorteio se aproximando, movimentos nas lotéricas aumenta (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na Mega-Sena, é possível marcar no máximo 20 dezenas em um único volante. Nessa modalidade, o valor da aposta chega a R$ 232.560, o que eleva a probabilidade de acerto para 1 em 1.292. Ainda assim, isso significa que, mesmo com o jogo máximo, seria necessário, em termos estatísticos, que o sorteio fosse realizado 1.292 vezes para que houvesse uma chance concreta de acerto com essa combinação.

Por isso, especialistas ressaltam que a Mega-Sena deve ser encarada como uma forma de entretenimento, seja eventual, seja frequente, de acordo com o perfil e a capacidade financeira de cada apostador. "O jogo não deve ser visto como investimento ou estratégia de enriquecimento", declara.

Valor histórico

O prêmio recorde estimado para a Mega da Virada em 2025 não surgiu por acaso. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor histórico é resultado direto do crescimento expressivo nas vendas e de alterações recentes na forma de cálculo da premiação. Entre elas, está a duplicação do percentual da arrecadação destinado aos prêmios, que passou de 5% para 10%, além do aumento da fatia reservada à faixa principal, hoje responsável por concentrar 90% de todo o montante distribuído.

Antes de anunciar oficialmente a estimativa de um concurso especial, a Caixa realiza estudos preditivos que levam em consideração o desempenho da arrecadação em edições anteriores, a concorrência com outras modalidades de loteria e o período disponível para a realização das apostas. A partir dessas projeções, são aplicados os percentuais de premiação estabelecidos em normas do Ministério da Fazenda sobre a arrecadação esperada.

Os números dos últimos anos confirmam uma trajetória consistente de crescimento do prêmio principal, tanto em termos nominais quanto quando ajustados pela inflação. Em 2020, a Mega da Virada distribuiu R$ 325,2 milhões, valor que hoje equivaleria a cerca de R$ 437 milhões. No ano seguinte, o prêmio chegou a R$ 378,1 milhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 458 milhões em valores atualizados.

Em 2022, o montante ultrapassou os R$ 541,9 milhões, alcançando o equivalente a cerca de R$ 619 milhões atuais. Já em 2023, a premiação atingiu R$ 588,8 milhões, cifra que, corrigida pelo IPCA, se aproxima de R$ 643 milhões. Em 2024, o prêmio bateu o recorde anterior, com R$ 635,4 milhões, consolidando a escalada.