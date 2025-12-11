As maiores loterias do mundo com prêmios maiores que a Mega Sena

O prêmio acumulado da Mega Sena mexe com o imaginário de milhões de brasileiros, mas os valores, por mais altos que pareçam, ainda estão distantes dos recordes mundiais. Nos Estados Unidos, duas loterias se destacam com cifras que ultrapassam a casa dos bilhões de dólares: a Powerball e a Mega Millions, transformando pessoas comuns em bilionários da noite para o dia.

Esses sorteios gigantescos mobilizam não apenas os americanos, como curiosos e apostadores de todo o mundo. A razão para prêmios tão expressivos está no formato das loterias, que abrangem quase todo o território dos EUA e não possuem um teto para o prêmio principal, permitindo que o valor acumule sem limites.

Os gigantes dos prêmios bilionários

A Powerball detém o recorde de maior prêmio de loteria já pago na história. Em novembro de 2022, um único bilhete levou o prêmio de US$ 2,04 bilhões, valor equivalente a R$ 10,3 bilhões. O montante mudou completamente o patamar dos jogos de azar no mundo.

Logo atrás vem a Mega Millions, que em agosto de 2023 pagou um prêmio de US$ 1,6 bilhão. Ambos os concursos funcionam de maneira semelhante: o apostador escolhe números de dois grupos distintos, um principal e outro com um número especial, conhecido como "Powerball" ou "Mega Ball". Acertar todos é a chave para a fortuna.

Brasileiros podem participar?

Os brasileiros podem sim tentar a sorte nas loterias americanas. A forma mais direta de participar é comprando um bilhete físico em um dos estados americanos onde a venda é autorizada. Não há restrição de nacionalidade para resgatar o prêmio, desde que a aposta tenha sido feita legalmente em solo americano.

Outra alternativa são as plataformas online autorizadas que atuam como intermediárias. Esses serviços compram o bilhete físico em nome do cliente e disponibilizam uma cópia digitalizada como comprovante. É fundamental, no entanto, pesquisar a credibilidade e a legalidade desses sites antes de fornecer dados pessoais e financeiros.

Em caso de ganho, o prêmio está sujeito a impostos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. As alíquotas americanas são altas, e o valor restante ainda precisa ser declarado à Receita Federal no Brasil, exigindo um bom planejamento tributário para não perder parte da fortuna.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata