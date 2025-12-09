Mega da Virada 2025 tem novo horário para apostas; saiba quais as mudanças

A Mega da Virada de 2025, além de possuir o maior prêmio em dinheiro da história das loterias do Brasil, estimado em R$ 850 milhões, também conta com outras novidades. O prazo para registrar os jogos foi estendido, dando mais tempo para os apostadores. O sorteio, como tradição, acontece na noite de 31 de dezembro.

As apostas para o concurso especial já estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A partir do dia 21 de dezembro, todos os volantes da Mega-Sena serão direcionados exclusivamente para a Mega da Virada, encerrando os sorteios regulares do ano.

Novo horário para apostar na Mega da Virada

A principal mudança deste ano é o horário-limite para as apostas no dia do sorteio. Os jogadores terão até as 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para fazer sua "fezinha". Em edições anteriores, o prazo se encerrava mais cedo, às 18h. A alteração oferece duas horas extras para garantir a participação na disputa pelo prêmio milionário.

Essa ampliação do prazo atende a um pedido antigo dos apostadores, que muitas vezes enfrentavam longas filas ou instabilidade nos sistemas online nas horas finais. Com mais tempo, a expectativa é que o processo seja mais tranquilo para todos que desejam concorrer.

Como jogar e aumentar as chances

Para participar da Mega da Virada 2025, o processo é simples. O apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no cartão. Quanto mais números marcados, maior o valor do jogo e, consequentemente, maiores as chances de ganhar.

Os jogos podem ser registrados fisicamente nas casas lotéricas ou de forma online, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial. Para as apostas online, é necessário ter um cadastro e o valor mínimo da compra é estipulado pela plataforma.

Outra opção popular é o Bolão Caixa, que permite dividir os custos e as chances com outros apostadores. Os bolões oficiais são organizados diretamente nas lotéricas, que geram um recibo individual para cada participante, garantindo a segurança na hora de resgatar um eventual prêmio.

Uma característica importante da Mega da Virada é que o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da quina (cinco números) e assim por diante. Isso garante que a bolada de R$ 850 milhões terá um ou mais ganhadores.

