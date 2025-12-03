Mega da Virada: veja os números que nunca saíram no sorteio especial

A Mega da Virada de 2025 promete ser histórica com o maior prêmio já registrado no país, estimado em R$ 850 milhões. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro e pode transformar a vida dos brasileiros que acertarem as dezenas.

Para os apostadores que buscam inspiração ou uma estratégia diferente, uma curiosidade pode fazer a diferença: desde a criação do sorteio especial, em 2009, alguns números nunca foram sorteados. Essa informação pode ser um guia para quem gosta de apostar em dezenas que, estatisticamente, estão "atrasadas".

As vendas para a Mega da Virada começaram no dia 1º de novembro em todas as casas lotéricas do país e também pelos canais eletrônicos da Caixa. A partir de 21 de dezembro, todas as apostas para a Mega-Sena passam a ser exclusivas para o concurso especial de fim de ano.

Os números que nunca saíram

Enquanto os números 03, 05, 10, 36 e 58 saíram mais de três vezes sendo as dezenas mais sorteadas da Mega da Virada, ao longo de todas as edições, 11 dezenas jamais foram sorteadas, tornando-se as mais "azaradas" do concurso.

Para os supersticiosos, pode ser a chance de quebrar um padrão. Para outros, é um sinal para evitá-las. A escolha é do apostador. Confira a lista completa das dezenas que nunca apareceram nos sorteios de fim de ano:

07

08

09

13

19

26

28

39

44

54

60

Para concorrer ao prêmio multimilionário, basta fazer uma aposta simples de seis números. Também é possível selecionar mais dezenas, o que aumenta o custo do bilhete, mas eleva consideravelmente as chances de ganhar. As apostas podem ser registradas até as 17h do dia do sorteio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata