Sortudo aposta R$ 3,50 e ganha R$ 2,3 milhões na Lotofácil

Um sortudo de Rio Pardo de Minas fez uma aposta simples de R$ 3,50 no concurso 3550 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada neste sábado (29/11).







O ganhador fez a aposta em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.







Como era um concurso de final zero, o prêmio estava acumulado. O mineiro dividiu o prêmio de R$ 7 milhões com outros dois apostadores - um de Salvador-BA e outro de São José do Rio Preto-SP. Cada aposta leva R$ 2.316.352,30.







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





