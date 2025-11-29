Sortudo aposta R$ 3,50 e ganha R$ 2,3 milhões na Lotofácil
Apostador de cidade mineira foi um dos três ganhadores da Lotofácil 3550. Confira os números sorteados
compartilheSIGA
Um sortudo de Rio Pardo de Minas fez uma aposta simples de R$ 3,50 no concurso 3550 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada neste sábado (29/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ganhador fez a aposta em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.
Leia Mais
Como era um concurso de final zero, o prêmio estava acumulado. O mineiro dividiu o prêmio de R$ 7 milhões com outros dois apostadores - um de Salvador-BA e outro de São José do Rio Preto-SP. Cada aposta leva R$ 2.316.352,30.
- Mega-Sena 2945: uma aposta leva R$ 27 milhões; 23 mineiros acertam a quina
- Aposta de Minas leva sozinha a Quina 6888
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.