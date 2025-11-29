Assine
Mega-Sena 2945: uma aposta leva R$ 27 milhões; 23 mineiros acertam a quina

O prêmio do próximo sorteio, do concurso 2946, é estimado em R$ 3,5 milhões, na terça-feira (2/12)

29/11/2025 22:19

Mega acumula e pode pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio
Mega-Sena vai sortear hoje prêmio estimado em R$ 38 milhões crédito: EBC

Uma aposta de São Paulo (SP) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2945 sorteadas neste sábado (29/11). O vencedor fez uma aposta simples, de seis números, em uma lotérica e cravou o resultado. O sortudo faturou exatos R$ 27.233.418,65.

A Mega-Sena 2945 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2946, é estimado em R$ 3,5 milhões, na terça-feira (2/12).

Neste concurso, 202 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 9.853,14 - 23 apostas de Minas acertaram a quina.

Alfenas, Alto Rio Doce, Araxá, Argirita, Belo Horizonte (4), Brasópolis, Contagem, Coronel Fabriciano, Coronel Murta, João Monlevade, Mário Campos, Montes Claros (2). Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alto, São Brás do Suaçuí, Uberlândia (2) e Varginha. 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

aposta caixa loteria loterias mega mega-sena premio

