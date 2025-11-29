Assine
Mega-Sena 2945 e outras loterias: confira os números sorteados (29/11)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3550, Quina 6890, Timemania 2325, Dia de Sorte 1146 e +Milionária 307 neste sábado (29/11), no Espaço da Sorte

Estado de Minas
Repórter
29/11/2025 20:00

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia neste sábado (29/11) os concursos da Mega-Sena 2945, Lotofácil 3550, Quina 6890, Timemania 2325, Dia de Sorte 1146 e +Milionária 307.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real. 

Loterias deste sábado (29/11)

Mega-Sena 2945 - R$ 27 milhões

O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 

Premiação

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 

Próximo sorteio: 

 

Lotofácil 3550 - R$ 7 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos. 

Confira as dezenas: 

Premiação

15 acertos: 
14 acertos: 
13 acertos: 
12 acertos: 
11 acertos: 

Próximo sorteio: 

Quina 6890 - R$ 1,4 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos. 

Confira as dezenas:  

Premiação

5 acertos:
4 acertos: 
3 acertos:
2 acertos: 

Próximo sorteio: 

Timemania 2325 - R$ 55 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.  

Confira as dezenas: 

Time do Coração: 

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Time do Coração: 

Próximo sorteio: 

Dia de Sorte 1146 - R$ 600 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.  

Confira as dezenas: 

Mês da sorte: 

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 

Mês da Sorte: 

Próximo sorteio: 

+Milionária 307 - R$ 10 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06. 

Confira as dezenas: 

Trevos da sorte: 

Premiação

6 acertos + 2 trevos:
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
5 acertos + 2 trevos: 
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
4 acertos + 2 trevos: 
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
3 acertos + 2 trevos: 
3 acertos + 1 trevo: 
2 acertos + 2 trevos: 
2 acertos + 1 trevo: 

Próximo sorteio: 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

