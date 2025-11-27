Aposta de Minas leva sozinha a Quina 6888

Uma aposta simples realizada em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, acertou os cinco números da Quina 6888, sorteada nesta quinta-feira (27/11), e faturou R$ 9.003.552,75.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi adquirido em um ponto de venda físico.

Os números sorteados foram: 05 - 29 - 37 - 52 - 69. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Na faixa dos quatro acertos, 58 apostas foram premiadas em todo o país, sendo cinco delas em Minas Gerais. Cada uma dessas apostas receberá R$ 8.569,35, sendo duas de Belo Horizonte e as demais de Betim, Paraguaçu e Tapira.

Na Quina, o jogador pode escolher de cinco a 15 números entre 01 e 80. O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertam os cinco números sorteados. Há ainda premiações menores para quem acerta quatro, três ou dois números.

O próximo sorteio está marcado para sexta-feira (28/11), com o prêmio estimado em R$ 600 mil.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.