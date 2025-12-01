O signo pode influenciar a sorte na Mega da Virada? Entenda

A chegada da Mega da Virada aumenta a expectativa de milhões de brasileiros que sonham em começar o ano com uma fortuna. Para quem gosta de uma ajuda extra, a astrologia pode ser uma ferramenta divertida para atrair boas energias para a aposta.

Nesta época, muitas pessoas buscam no horóscopo um sinal de sorte ou uma indicação sobre quais números podem estar mais alinhados com seu momento de vida. A crença é que os astros podem, sim, dar um empurrãozinho para quem está em busca do prêmio milionário.

Quais signos têm mais chances de sorte

De acordo com as energias astrais de fim de ano, alguns signos podem estar com mais sorte. Signos como Peixes e Escorpião tem mais probabilidade de serem os sortudos da vez.

Já signos de terra, como Virgem e Capricórnio, vivem um momento de colher os frutos do esforço feito ao longo do ano. Essa fase de recompensa pode se manifestar em um ganho inesperado, como o prêmio da loteria. A organização e o planejamento típicos desses signos também contam a favor.

Números da sorte para cada signo na Mega da Virada

Se você quer testar a sorte com base na astrologia, confira as sugestões para esses signos do zodíaco. Usar combinações ligadas ao seu signo pode trazer mais confiança e otimismo na hora de fazer sua aposta, como nos exemplos abaixo (não significa que esses números serão os sorteados).

Peixes: 07 – 12 – 21 – 33 – 44 – 56

Virgem: 02 – 13 – 22 – 28 – 40 – 59

Capricórnio: 08 – 19 – 27 – 36 – 41 – 50

Escorpião: 05 – 14 – 23 – 31 – 42 – 53

A Mega da Virada é o maior concurso de loteria do Brasil, realizado sempre no dia 31 de dezembro. Seu principal atrativo é que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os que acertaram a quina, e assim por diante.

É importante lembrar que jogos de loteria são uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, pois a vitória depende principalmente da sorte e do acaso. As sugestões astrais são uma maneira de tornar o processo de escolha mais interessante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata