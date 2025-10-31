Apostas da Mega da Virada começam neste sábado com prêmio de R$ 850 milhões
Valor recorde será o maior já pago nas loterias brasileiras. De acordo com a caixa, dependendo do volume de apostas, prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão
compartilheSIGA
A corrida pelo maior prêmio da história das loterias brasileiras começa neste sábado, 1º de novembro. A Caixa deu o pontapé inicial para a Mega da Virada 2025, que tem uma estimativa de prêmio de R$ 850 milhões. Segundo o banco, dependendo do volume de apostas o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O sorteio do concurso especial, que não acumula, será realizado no dia 31 de dezembro. Caso não haja ganhadores com as seis dezenas (Sena), o prêmio é dividido entre os acertadores da Quina (cinco números) e, se necessário, da Quadra (quatro números).
Leia Mais
Valores para apostar
Para concorrer ao prêmio bilionário, os apostadores devem escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante.
-
Aposta Mínima (6 números): O valor da aposta simples, com seis dezenas, foi reajustado para R$ 6,00.
-
Mais números, maiores chances: As apostas com mais números custam mais caro, mas aumentam significativamente a probabilidade de acerto. Por exemplo, uma aposta de 7 números custa R$ 42,00.
Como Apostar:
-
Loterias Físicas: Dirija-se a qualquer casa lotérica credenciada da Caixa.
-
Canais Eletrônicos: É possível apostar de forma online pelo portal Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS).
-
Bolão Oficial: Uma alternativa popular é o bolão, que permite fazer apostas em grupo, dividindo o custo e o prêmio, caso haja. O valor mínimo do bolão é de R$ 18,00 por aposta.
Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No ano passado
A edição da Mega da Virada de 2024 pagou um prêmio de R$ R$ 635.486.165,38. As dezenas sorteadas foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.
Oito apostas dividiram, até então, o maior prêmio da história das loterias, no valor de R$ 635.486.165,38, e cada uma levou R$ 79.435.770,67.
Brasília (DF) e Curitiba (PR) tiveram duas apostas ganhadoras cada, os demais acertadores da sena foram de Nova Lima (MG), Osasco (SP), Pinhais (PR) e Tupã (SP).
Nessa edição, 5 das apostas ganhadoras foram bolões:
- Brasília (DF): 3 cotas com prêmio de R$ 26.478.590,22 por cota.
- Brasília (DF): 30 cotas com prêmio de R$ 2.647.859,02 por cota.
- Curitiba (PR): 28 cotas com prêmio de R$ 2.836.991,81 por cota.
- Osasco (SP): 56 cotas com prêmio de R$ 1.418.495,90 por cota.
- Pinhais (PR): 50 cotas com prêmio de R$ 1.588.715,41 por cota