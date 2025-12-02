Assine
Mega-Sena 2946 acumula e vai a R$ 8 milhões; 7 apostas de MG levam a quina

Neste concurso, 48 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/12/2025 22:24

A sorte em Minas: as cidades mineiras com mais ganhadores da Mega-Sena
Mega-sena crédito: Divulgação

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2946 sorteadas nesta terça-feira (2/12). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 8 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (4/12).

A Mega-Sena 2946 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 13 ganhadores da Quina do concurso 2946 da Mega-Sena, há sete apostas feitas em Minas Gerais: três em Belo Horizonte e uma em cada uma das cidades de Juiz de Fora, Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo e Várzea da Palma. Cada aposta simples vai levar R$ 22.485,09.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

