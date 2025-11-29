Mineiro aposta R$ 3 tem um 'Dia de Sorte' e ganha mais de R$ 600 mil

Um sortudo de Muriaé fez uma aposta simples de R$ 3 no Dia de Sorte e acertou os sete números do concurso sorteado neste sábado (29/11).

O ganhador apostou sete números e 'cravou' o resultado. Os números sorteados foram: 02 - 04 - 06 - 08 - 18 - 29 - 31. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado (29/11).

Como foi o único a acertar os sete números, o apostador levou a bolada de R$603.177,20.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.