Mega-Sena 2944 acumula e vai a R$ 27 milhões; 1 aposta de MG acerta a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2944 sorteadas nesta quinta-feira (27/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 27 milhões no próximo sorteio, no sábado (29/11).

A Mega-Sena 2944 teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 13 ganhadores da Quina do concurso 2944 da Mega-Sena, há uma aposta simples feita em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, que vai levar R$ 77.570,03.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.