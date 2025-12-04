Mega da Virada: qual a chance real de levar o prêmio milionário

A Mega da Virada promete um prêmio recorde de R$ 850 milhões no sorteio do dia 31 de dezembro, o maior valor da história das loterias no Brasil. Com uma fortuna dessas em jogo, milhões de brasileiros se perguntam qual é a chance real de acertar as seis dezenas e transformar a própria vida.

O maior questionamento para quem faz uma aposta simples é: existem chances reais de ganhar o sorteio?

Dados divulgados pela própria Caixa Econômica Federal, ilustram o quão desafiador é se tornar o próximo milionário do país com um único bilhete.

Entenda a chance de ganhar

Em um jogo simples, com 6 dezenas e que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar é de uma chance em mais de 50 milhões. Essa probabilidade é calculada com base na combinação de todos os resultados possíveis.

Como o volante da Mega-Sena tem 60 números disponíveis e o jogador precisa acertar os seis que serão sorteados, o total de combinações possíveis ultrapassa a marca de 50 milhões.

Para colocar essa estatística em perspectiva, a chance de ser atingido por um raio ao longo da vida, segundo dados de institutos internacionais de meteorologia, é consideravelmente maior do que a de ganhar na loteria com uma aposta mínima. A probabilidade de ganhar é de apenas 0,000002%.

Aumentar a aposta melhora a chance?

Sim, apostar mais números no mesmo bilhete é a forma mais direta de aumentar as chances de vitória, embora o custo da aposta também suba. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o jogador está, na prática, realizando sete jogos diferentes, e a probabilidade de ganhar salta para uma em 7,1 milhões.

Quem aposta o máximo permitido para uma pessoa física, que são 20 números, eleva a chance para uma em 1.292, no entanto, o valor da aposta sairia muito mais caro, por R$232.560,00.

O cientista de dados Leonardo Nakasone, formado em estatística pela UFPR, ressaltou que não é preciso apostar em 20 números para aumentar as chances de ganhar. Qualquer aumento já pode ser significativo.

“O aumento de probabilidade depende da quantidade de números adicionados. […] Como exemplo, ao aumentar de 6 para 8, a probabilidade de ganhar passaria de 1 em 50.063.860 para 1 em 1.787.995, cerca de 28x maior.”, ressaltou.

Outra estratégia popular é participar de bolões, que permitem concorrer com mais números dividindo os custos com outros apostadores. Essa modalidade aumenta as chances sem exigir um investimento individual tão alto.

Apesar de baixa probabilidade de ser vencedor e sair milionário, apostar na Mega da Virada já virou tradição do brasileiro. “Mesmo a chance sendo bem baixa não é impossível, e ter esse friozinho na barriga de poder se descobrir milionário e estar ali compartilhando esse momento com as pessoas mais próximas é diferente.”, afirmou Nakasone.

As apostas para a Mega da Virada estão abertas desde o início de novembro e podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A partir de 21 de dezembro, todos os jogos da Mega-Sena serão direcionados exclusivamente para o concurso especial de fim de ano.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

