Mega da Virada: como apostar pelo celular sem sair de casa

Apostar na Mega da Virada e concorrer ao prêmio recorde de R$ 1 bilhão (inicialmente estimado a R$ 850 milhões) ficou mais fácil. Agora, é possível fazer o jogo pelo celular, usando o aplicativo oficial da Caixa, sem precisar enfrentar as filas presenciais das casas lotéricas. O processo é rápido, seguro e pode ser pago com Pix ou cartão de crédito até às 20h do dia 31 de dezembro.

O valor histórico do prêmio deste ano tem uma explicação. Uma portaria do ministério da Fazenda alterou a distribuição do dinheiro arrecadado com as apostas, elevando de 62% para 90% o percentual destinado à faixa principal. A mudança explica o salto de mais de 33% em relação ao prêmio pago na edição passada.

Como apostar pelo aplicativo Loterias Caixa

O primeiro passo é baixar o aplicativo “Loterias CAIXA”, disponível para celulares Android e iOS. O download é gratuito e a ferramenta permite apostar em quase todas as modalidades de loterias, com exceção da Loteria Federal. O uso é restrito a pessoas maiores de 18 anos.

Após a instalação, é necessário fazer um cadastro simples. Você precisará informar seu CPF e criar uma senha de seis números. Como o registro é feito apenas uma vez, guarde bem os dados de acesso para futuros jogos.

Com o login feito, basta selecionar a Mega da Virada e escolher seus números. Você pode marcar as dezenas manualmente ou usar as funcionalidades do aplicativo para criar um jogo aleatório. A opção “Surpresinha” gera uma aposta completa, de forma aleatória.

O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou Pix, mas o valor mínimo para a transação online é de R$6,00 para um único bilhete. O aplicativo também oferece a função “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria