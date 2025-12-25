Assine
overlay
Início Internacional
BOLADA NO BOLSO

Aposta única leva prêmio de R$ 10 bilhões na loteria

Aposta única do Arkansas leva prêmio de US$ 1,817 bilhão na Powerball, a segunda maior da história; vencedor pode escolher pagamento à vista ou em parcelas

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
25/12/2025 10:42

compartilhe

SIGA
x
Aposta única lebou bolada de mais de US$ 1 bilhão
Aposta única lebou bolada de mais de US$ 1 bilhão crédito: Powerball / reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um apostador do estado do Arkansas ganhou sozinho o prêmio de US$ 1,817 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões) na loteria Powerball, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sorteio bilionário foi realizado na noite de ontem. Os números sorteados foram 25, 59, 4, 52 e 31, além da Powerball 19.

Leia Mais

Essa foi a segunda maior premiação da história da Poweball. Foram 46 sorteios consecutivos sem vencedores. Última aposta vencedora foi em 6 de setembro.

Há duas opções de como receber a quantia. O vencedor poderá escolher entre um pagamento único em dinheiro, no valor de US$ 834,9 milhões (cerca de R$ 4,34 bilhões) ou um prêmio em parcelas anuais, pago ao longo de aproximadamente 30 anos, no valor total do prêmio. Nas duas opções são descontados os impostos.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em mais de 292 milhões. Na loteria dos EUA, o apostador escolhe cinco números e um número extra, chamado Powerball. São sorteadas cinco bolas brancas e uma bola vermelha. Para ganhar o prêmio, o jogador deve acertar todos os números.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rebecca Gonzalez, funcionária de um Walmart em Los Angeles, nos Estados Unidos, viu o que poderia ser uma jornada de trabalho inesperada transformar-se em um dia de imensa sorte. -Walmart Corporate/Wikimedia Commons
Rebecca Gonzalez, funcionária de um Walmart em Los Angeles, nos Estados Unidos, viu o que poderia ser uma jornada de trabalho inesperada transformar-se em um dia de imensa sorte. Walmart Corporate/Wikimedia Commons
Ela estava de folga e foi escalada de última hora para cumprir um turno de trabalho de três horas em 2/9/2024. Gonzalez teve que abandonar um churrasco em família para trabalhar e, ao fim da jornada extra, decidiu comprar um bilhete de 10 dólares (R$ 60) de uma loteria local. -Reprodução TV
Ela estava de folga e foi escalada de última hora para cumprir um turno de trabalho de três horas em 2/9/2024. Gonzalez teve que abandonar um churrasco em família para trabalhar e, ao fim da jornada extra, decidiu comprar um bilhete de 10 dólares (R$ 60) de uma loteria local. Reprodução TV
A funcionária do Walmart acabou sendo premiada em 1 milhão de dólares (R$ 6 milhões). “Eu não conseguia acreditar. Só contei para uma pessoa no trabalho, e foi justamente o gerente que queria que eu ficasse até mais tarde em um feriado”, declarou à emissora CBS. Segundo o veículo, com a premiação ela quitou suas dívidas e comprou uma nova casa para a família. -Alexander Grey Unsplash
A funcionária do Walmart acabou sendo premiada em 1 milhão de dólares (R$ 6 milhões). “Eu não conseguia acreditar. Só contei para uma pessoa no trabalho, e foi justamente o gerente que queria que eu ficasse até mais tarde em um feriado”, declarou à emissora CBS. Segundo o veículo, com a premiação ela quitou suas dívidas e comprou uma nova casa para a família. Alexander Grey Unsplash
Apesar do prêmio, González diz que seguirá trabalhando no supermercado. É um trabalho considerado complicado, pelas jornadas corridas e a possibilidade de ser chamada em meio à folga. -Adriano Gadini por Pixabay
Apesar do prêmio, González diz que seguirá trabalhando no supermercado. É um trabalho considerado complicado, pelas jornadas corridas e a possibilidade de ser chamada em meio à folga. Adriano Gadini por Pixabay
Uma pesquisa da Universidade de Harvard, em Massachussets, nos Estados Unidos, mostrou uma relação de profissões complicadas. Só que, neste caso, essas atividades apontadas no estudo causariam até a infelicidade das pessoas. Veja as 10 primeiras colocadas. -Somesh Kesarla Suresh Unsplash
Uma pesquisa da Universidade de Harvard, em Massachussets, nos Estados Unidos, mostrou uma relação de profissões complicadas. Só que, neste caso, essas atividades apontadas no estudo causariam até a infelicidade das pessoas. Veja as 10 primeiras colocadas. Somesh Kesarla Suresh Unsplash
Técnico de farmácia - O estudo aponta que faltam oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional neste tipo de função. - Flickr Campus Training
Técnico de farmácia - O estudo aponta que faltam oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional neste tipo de função. Flickr Campus Training
Engenheiro de projetos - A pesquisa indica que as pessoas ficam frustradas porque a função é muito teórica, não envolve a prática da profissão, e exige mexer em excesso de papelada. - Imagem Freepik
Engenheiro de projetos - A pesquisa indica que as pessoas ficam frustradas porque a função é muito teórica, não envolve a prática da profissão, e exige mexer em excesso de papelada. Imagem Freepik
Professor - Os salários baixos são apontados como o principal fator de insatisfação, apesar do reconhecimento geral da importância da profissão. -Imnagem Freepik
Professor - Os salários baixos são apontados como o principal fator de insatisfação, apesar do reconhecimento geral da importância da profissão. Imnagem Freepik
Assistente administrativo - A repetição de tarefas, sem agregar qualquer novidade no dia a dia, é um dos pontos que causam lamentação. O outro é o baixo salário. - Imagem Freepik
Assistente administrativo - A repetição de tarefas, sem agregar qualquer novidade no dia a dia, é um dos pontos que causam lamentação. O outro é o baixo salário. Imagem Freepik
Caixa - As longas jornadas sÃ£o um dos aspectos mais desanimadores. AlÃ©m disso, os salÃ¡rios sÃ£o baixos e os patrÃµes costumam exercer uma pressÃ£o constante sobre os funcionÃ¡rios que ficam no caixa. -ReproduÃ§Ã£o de Youtube
Caixa - As longas jornadas sÃ£o um dos aspectos mais desanimadores. AlÃ©m disso, os salÃ¡rios sÃ£o baixos e os patrÃµes costumam exercer uma pressÃ£o constante sobre os funcionÃ¡rios que ficam no caixa. ReproduÃ§Ã£o de Youtube
Diretor-geral - A pesquisa mostra que, apesar de salários bons, a função exige horários prolongados (já que há muitas decisões que passam pela sala da direção). Além disso, cria-se um afastamento dos demais funcionários, que deixa o diretor isolado. - Flickr Miguel Ângelo/CNI
Diretor-geral - A pesquisa mostra que, apesar de salários bons, a função exige horários prolongados (já que há muitas decisões que passam pela sala da direção). Além disso, cria-se um afastamento dos demais funcionários, que deixa o diretor isolado. Flickr Miguel Ângelo/CNI
Analista de dados - A função, de acordo com a pesquisa, deixa o profissional solitário em seu trabalho e também com uma sensação de estar sempre fazendo a mesma coisa o tempo todo, numa repetição que acaba causando desconforto. - Imagem Freepik
Analista de dados - A função, de acordo com a pesquisa, deixa o profissional solitário em seu trabalho e também com uma sensação de estar sempre fazendo a mesma coisa o tempo todo, numa repetição que acaba causando desconforto. Imagem Freepik
Representante de atendimento ao cliente - Esse funcionário precisa ter muita paciência e tolerância para lidar com queixas o tempo inteiro. Afinal, ninguém liga para elogiar. A interação permanente com problemas gera estresse. -
Representante de atendimento ao cliente - Esse funcionário precisa ter muita paciência e tolerância para lidar com queixas o tempo inteiro. Afinal, ninguém liga para elogiar. A interação permanente com problemas gera estresse.
Vendedor de loja de varejo - Além dos baixos salários, esses funcionários estão na ponta do comércio, interagindo diretamente com os fregueses e tendo que convencê-los a comprar - além de ouvir eventualmente queixas sobre preços ou qualidade dos produtos. - Imagem Freepik
Vendedor de loja de varejo - Além dos baixos salários, esses funcionários estão na ponta do comércio, interagindo diretamente com os fregueses e tendo que convencê-los a comprar - além de ouvir eventualmente queixas sobre preços ou qualidade dos produtos. Imagem Freepik
Gerente de contas de vendas - Harvard aponta que a responsabilidade muito alta da função costuma ser desproporcional aos salários recebidos. É uma carga elevada de trabalho, com remuneração que não chega perto do que deveria. -Imagem Freepik
Gerente de contas de vendas - Harvard aponta que a responsabilidade muito alta da função costuma ser desproporcional aos salários recebidos. É uma carga elevada de trabalho, com remuneração que não chega perto do que deveria. Imagem Freepik
Além dessas dez funções que Harvard apontou no topo do ranking da pesquisa, o FLIPAR inclui uma que é notoriamente estressante, até pela sua próprio natureza. Os operadores de telemarketing não têm dias fáceis. Afinal, precisam cumprir jornadas fazendo contatos que as pessoas odeiam. E o salário, ainda por cima, é baixo. - Reprodução Portal CTB/Senado Federal
Além dessas dez funções que Harvard apontou no topo do ranking da pesquisa, o FLIPAR inclui uma que é notoriamente estressante, até pela sua próprio natureza. Os operadores de telemarketing não têm dias fáceis. Afinal, precisam cumprir jornadas fazendo contatos que as pessoas odeiam. E o salário, ainda por cima, é baixo. Reprodução Portal CTB/Senado Federal

Tópicos relacionados:

estados-unidos loterias mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay