Aposta única leva prêmio de R$ 10 bilhões na loteria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um apostador do estado do Arkansas ganhou sozinho o prêmio de US$ 1,817 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões) na loteria Powerball, nos Estados Unidos.

Sorteio bilionário foi realizado na noite de ontem. Os números sorteados foram 25, 59, 4, 52 e 31, além da Powerball 19.

Essa foi a segunda maior premiação da história da Poweball. Foram 46 sorteios consecutivos sem vencedores. Última aposta vencedora foi em 6 de setembro.

Há duas opções de como receber a quantia. O vencedor poderá escolher entre um pagamento único em dinheiro, no valor de US$ 834,9 milhões (cerca de R$ 4,34 bilhões) ou um prêmio em parcelas anuais, pago ao longo de aproximadamente 30 anos, no valor total do prêmio. Nas duas opções são descontados os impostos.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em mais de 292 milhões. Na loteria dos EUA, o apostador escolhe cinco números e um número extra, chamado Powerball. São sorteadas cinco bolas brancas e uma bola vermelha. Para ganhar o prêmio, o jogador deve acertar todos os números.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia