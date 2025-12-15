Assine
Mega da Virada 2025: as vendas exclusivas começam dia 21

Vendas exclusivas para o maior sorteio da história começam neste domingo; entenda a mudança que aumentou o valor do prêmio principal

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
15/12/2025 11:33 - atualizado em 15/12/2025 11:41

Mega da Virada 2025: as vendas exclusivas começam dia 21
Com sorteio em 31 de dezembro, a Mega da Virada 2025 oferece um prêmio recorde de R$ 850 milhões. crédito: Divulgação / Shutterstock

A Mega da Virada de 2025 promete ser histórica com um prêmio recorde estimado em R$ 850 milhões, o maior já registrado no país. O valor representa uma oportunidade única para quem sonha em começar o ano novo com uma fortuna, já que o sorteio acontece na noite de 31 de dezembro.

O montante deste ano supera em mais de 33% o prêmio pago na edição passada, que foi de R$ 635,4 milhões. O salto no valor é resultado direto de uma nova portaria do Ministério da Fazenda, que alterou a distribuição da arrecadação. A mudança elevou de 62% para 90% o percentual destinado à faixa principal, elevando o prêmio para quem acertar as seis dezenas.

Leia Mais

Vendas exclusivas

As vendas exclusivas destinadas à Mega da Virada começam neste domingo (21/12). A partir dessa data, todas as apostas feitas nas lotéricas ou canais online da Caixa serão direcionadas para o sorteio. A extração dos números ocorrerá no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 22h, pelo horário de Brasília.

Para concorrer ao prêmio, o processo é simples: basta marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, tem um custo fixo. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada no país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

