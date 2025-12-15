Mega da Virada 2025: as vendas exclusivas começam dia 21

A Mega da Virada de 2025 promete ser histórica com um prêmio recorde estimado em R$ 850 milhões, o maior já registrado no país. O valor representa uma oportunidade única para quem sonha em começar o ano novo com uma fortuna, já que o sorteio acontece na noite de 31 de dezembro.

O montante deste ano supera em mais de 33% o prêmio pago na edição passada, que foi de R$ 635,4 milhões. O salto no valor é resultado direto de uma nova portaria do Ministério da Fazenda, que alterou a distribuição da arrecadação. A mudança elevou de 62% para 90% o percentual destinado à faixa principal, elevando o prêmio para quem acertar as seis dezenas.

Vendas exclusivas

As vendas exclusivas destinadas à Mega da Virada começam neste domingo (21/12). A partir dessa data, todas as apostas feitas nas lotéricas ou canais online da Caixa serão direcionadas para o sorteio. A extração dos números ocorrerá no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 22h, pelo horário de Brasília.

Para concorrer ao prêmio, o processo é simples: basta marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, tem um custo fixo. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada no país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial.

