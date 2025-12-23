Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada é maior que receita de 95% das cidades brasileiras

Dados do Tesouro analisados mostram que a receita bruta realizada em 2024 por 5.337 dos 5.570 municípios do país não chegou à casa do bilhão

Publicidade
Carregando...
AF
ANDRÉ FLEURY MORAES
AF
ANDRÉ FLEURY MORAES
Repórter
23/12/2025 11:44

compartilhe

SIGA
x
Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão
Mega da Virada vai pagar R$ 1 bilhão crédito: Divulgação / Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio de R$ 1 bilhão estimado para a Mega Sena da Virada, cujo sorteio ocorre no dia 31, é superior ao orçamento de 95% das cidades brasileiras. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dados do Tesouro analisados pela Folha mostram que a receita bruta realizada em 2024 por 5.337 dos 5.570 municípios do país não chegou à casa do bilhão, cifra que prevê pagar a Mega da Virada. 

Leia Mais

As informações constam das DCAs (Declarações de Contas Anuais) encaminhadas pelos entes federativos ao Ministério da Fazenda em 2025. 

Obrigatória às prefeituras, a entrega do documento deve ocorrer no primeiro semestre de cada ano com informações sobre o exercício financeiro imediatamente anterior. Os dados são fornecidos pelos próprios municípios e não passam por alterações do Tesouro. 

O prêmio da Mega da Virada equivale, por exemplo, a 48 vezes a receita que Oliveira de Fátima, no interior de Tocantins, declarou ter arrecadado em 2024. 

O município tem 1.220 habitantes e registrou no ano passado uma das menores arrecadações (R$ 20,7 milhões) do país segundo os dados do Tesouro. 

A bolada equivale também a dez vezes a receita de Canto do Buriti, no Piauí, que declarou ter arrecadado R$ 100 milhões no ano passado. A cidade tem 19,6 mil habitantes. 

Em cidades maiores a proporção diminui. 

Com população estimada em 172 mil pessoas segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a receita bruta de Lages (SC) em 2024 é a que mais se aproxima do valor a ser pago pela Mega da Virada entre os municípios que arrecadaram menos de R$ 1 bilhão naquele ano. 

A cidade catarinense declarou R$ 999,9 milhões em receita no ano passado. 

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. 

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões. 

QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?

 A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.  

VEJA COMO JOGAR

 Pelo site 

- Acesse o site Loterias Online 

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha 

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!" 

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha 

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo 

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay 

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra 

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta" 

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas" 

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada 

 

Pelo aplicativo 

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS 

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se 

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte" 

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha 

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela 

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas" 

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento" 

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay 

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra 

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não 

Pelo Internet Banking 

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha 

- Clique em loterias 

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas) 

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela) 

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta" 

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar" 

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

Tópicos relacionados:

economia loterias mega-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay