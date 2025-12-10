Mega da Virada: confira os estados que mais ganharam o prêmio

A Mega da Virada de 2025 promete ser histórica, com um prêmio estimado em R$ 850 milhões, o maior já registrado nas loterias brasileiras. Para aumentar as chances dos apostadores, o prazo para registrar os jogos foi estendido, permitindo que mais pessoas concorram à fortuna sorteada na noite de 31 de dezembro.

Enquanto a sorte é imprevisível, o histórico dos sorteios revela que, ao longo de 16 anos, as apostas de certas regiões do país levaram o prêmio principal com mais frequência, criando uma espécie de mapa da sorte da loteria mais aguardada do ano.

Analisar o desempenho de cada estado pode servir de inspiração para quem ainda está em dúvida sobre onde fazer sua aposta. A concentração de ganhadores em algumas localidades costuma refletir o maior volume de jogos registrados, mas não diminui a curiosidade dos milhões de brasileiros que sonham em começar o ano novo milionários.

Os estados que mais ganharam na Mega da Virada

São Paulo lidera o ranking de forma isolada como o estado mais sortudo do país. Ao todo, 31 bilhetes premiados saíram para apostadores paulistas, consolidando a região como a grande campeã de vencedores na história da Mega da Virada.

Na segunda posição aparece Minas Gerais, com 14 apostas vencedoras. O estado se destaca como um dos principais polos de sorte, sempre com forte presença entre os ganhadores dos maiores prêmios lotéricos do Brasil.

A Bahia ocupa o terceiro lugar no pódio, somando 13 bilhetes premiados. Os baianos mostram que também têm forte intuição na hora de escolher os números, garantindo uma posição de destaque entre os mais sortudos.

Fechando a lista, o Rio de Janeiro e o Paraná empataram na competição. Com 11 apostas que levaram o prêmio principal, os dois estados completam o grupo que concentra a maior parte dos grandes ganhadores da Mega da Virada.

