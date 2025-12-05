Bolões da Mega da Virada: aumentam a chance ou dividem o sonho?

A Mega da Virada de 2025 promete um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode superar a marca de R$ 1 bilhão, dependendo da arrecadação. O sorteio acontece em 31 de dezembro e, com uma aposta simples custando R$ 6, muitos brasileiros recorrem aos bolões para tentar a sorte sem gastar tanto.

Diante de cifras tão altas, as apostas em grupo se tornam uma estratégia popular. A ideia é simples: juntar pessoas para comprar mais cotas, fazer jogos com mais dezenas e, assim, ampliar as possibilidades de acerto. Mas você já se perguntou se essa tática realmente funciona ou apenas divide um sonho que continua distante?

Como funciona um bolão?

A lógica do bolão é puramente matemática. Ao reunir o dinheiro de várias pessoas, o grupo consegue fazer apostas mais robustas, como marcar mais de seis números. Um jogo com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42 e equivale a sete apostas simples, aumentando a probabilidade de acerto na mesma proporção.

Dessa forma, a participação em um bolão, de fato, aumenta a probabilidade vencer. Por exemplo: se um jogo individual tem uma chance em mais de 50 milhões de levar o prêmio principal, um bolão com dez apostas simples reduz essa proporção para uma chance em 5 milhões.

Qualquer prêmio conquistado é dividido entre todos os participantes, geralmente de acordo com a quantidade de cotas que cada um adquiriu. Ilustrando com a Mega da Virada de 2025, uma bolada de R$ 850 milhões dividida entre 50 cotas resulta em R$ 17 milhões. Logo, se uma única pessoa do grupo vencedor tiver contribuído com dez cotas, ela fica com R$ 170 milhões.

Qual a real chance de ganhar na Mega da Virada?

Mesmo com a ajuda dos bolões, é fundamental manter os pés no chão. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Aumentar o número de jogos melhora essa estatística, mas as chances de se tornar o próximo milionário continuam remotas.

Segundo o professor e coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), Ahmed El Khatib, “não há estratégias garantidas para vencer na loteria, e é fundamental jogar de forma responsável, estabelecendo um orçamento mínimo que não impacte o orçamento do apostador”.

A principal recomendação continua sendo nunca agir com imprudência. “Vale ressaltar a importância do uso consciente dos recursos obtidos por meio de loterias, bem como a necessidade de políticas e ações para prevenir e tratar possíveis impactos negativos do jogo excessivo na sociedade”, destaca o especialista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata