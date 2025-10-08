Apostadores fazem fila em lotérica que vendeu bolão premiado da Mega-Sena

Depois de dar sorte aos apostadores, com um bolão que acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, a lotérica Leão da Sorte, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi o destino de muita gente um dia após o sorteio.

A tarde desta quarta-feira (8/10) foi marcada por uma fila de apostadores no local, que tentavam atrair a mesma sorte do grupo de apostadores que faturou quase R$ 18 milhões na véspera. Quem passava pelo estabelecimento conseguia ouvir as pessoas comentando sobre o tema. “Sabia que quem ganhou o prêmio de ontem (7/10) apostou aqui?”, contou uma apostadora para outra pessoa que aguardava sua vez na fila.

“Ficamos sabendo do sorteio por meio dos jornais. Depois, uma pessoa da Caixa Econômica entrou em contato e confirmou que realmente foi um bolão de seis cotas que a gente faz aqui na lotérica”, disse Kecilly Santos, gerente do estabelecimento. “Agora está tendo muita saída dos bolões. Está todo mundo eufórico, falando que a loteria é ‘pé quente’”, completou.

Para o aposentado Gerson, de 66 anos, a sorte passou por perto. Ao Estado de Minas, ele conta que quase fez uma aposta nesta terça, mas a fila de espera estava grande e desistiu da ideia. “Sempre venho aqui mas, ontem, até a fila preferencial estava cheia, então fui embora. Poderia ter sido o sorteado, vai saber.”

“Hoje, eu não poderia deixar de fazer uma aposta. Sempre compro um bolão ou uma raspadinha. Jogo mais na quina, porque tem sorteio quase todos os dias, então tenho mais chance de ganhar”, disse Gerson.

Premiação

Cada cotista premiado faturou quase R$ 3 milhões. O bilhete do bolão vencedor custou R$ 6 por cota, e os ganhadores poderão retirar o prêmio na Caixa Econômica Federal mediante apresentação do bilhete.

O prêmio do próximo sorteio, do concurso 2.925, é estimado em R$ 21 milhões e será realizado na quinta-feira (9/10). A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 19h do dia do sorteio.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos