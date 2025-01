Mulher pega R$ 967 caídos no chão de lotérica e vai presa; veja vídeo

Câmeras de segurança de uma lotérica localizada em Taguatinga Norte registraram a ação de uma mulher que pegou R$ 967 no chão do estabelecimento depois que a dona do dinheiro deixou cair (veja o vídeo abaixo). A autora foi presa em flagrante pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia e autuada por apropriação de coisa achada. Na delegacia, ela alegou que gastou todo o dinheiro.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (27/1). Nas imagens, uma mulher deixa cair as notas assim que sai da lotérica. A autora, que está em um dos caixas conferindo uma aposta, vê o dinheiro caído e pega. Depois, deixa o estabelecimento imediatamente. Segundo os funcionários, a mulher ainda disse que “achado não era roubado”.

Funcionários da casa lotérica viram a movimentação e procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. De acordo com o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, os policiais prenderam a suspeita na casa dela. “Ela alegou que gastou o dinheiro e está arrependida. Ela foi autuada por apropriação de coisa achada e liberada por se tratar de crime de menor potencial ofensivo”, finalizou.

