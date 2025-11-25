Lotofácil: bolão feito em cidade mineira fatura mais de R$ 220 mil
Aposta foi uma das cinco ganhadoras da Lotofácil 3546, sorteada nesta terça-feira (25/11). Confira os números sorteados
Uma aposta feita em Santa Rita do Sapucaí, na região do Sul de Minas Gerais, foi uma das cinco que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3546, sorteada nesta terça-feira (25/11).
O bolão de 7 cotas apostou 15 dezenas e 'cravou' o resultado. Os números sorteados foram: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.
Os cotistas do bolão da cidade mineira vão dividir um prêmio de R$222.699,54. Os outros ganhadores são de Vila Velha/ES, Jaboticabal/SP, São Paulo/SP e Taubaté/SP.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.